Equipe de France: Pogba dénonce encore (avec humour) Kanté le tricheur

Dans une interview à beIN Sports, Paul Pogba assure avec "honnêteté" que N'Golo Kanté est bien un tricheur et un "mauvais perdant". Ce qui ne l'empêche pas de le couvrir de louanges.

Le lendemain du sacre au Mondial 2018, les Bleus l'avaient chanté en choeur sur le perron de l'Élysée: "N'Golo Kanté! N'Golo Kanté! Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi, mais on sait tous que c'est un tricheur". Amusé, l'intéressé a toujours nié les paroles de cette chanson. Mais trois ans plus tard, Paul Pogba persiste. Dans une interview diffusée samedi par beIN Sports, le milieu de terrain de Manchester United assure que son coéquipier en sélection est bel et bien un "mauvais perdant" qui aime jouer avec les règles.

"Il triche beaucoup. Énormément. Aux jeux de cartes, de société... Il peut même tricher aux jeux de possession", assure Paul Pogba, avec décontraction, mais sans ironie. "Je suis honnête, je dis la vérité. Il triche. Il dit qu'il ne triche pas, mais qu'il utilise la ruse. C'est un petit malin, N'Golo. Mais ça passe", sourit la star mancunienne.

"Il a tout"

Malgré tout, "t'es obligé de l'aimer", insiste Paul Pogba, qui ajoute: "C'est le joueur de foot le plus aimé de l'histoire du football. Tu ne peux pas le détester, ce n'est pas possible. Il est humble, gentil, professionnel. Il ne va jamais se plaindre, il va bosser."

"Il a tout, renchérit l'ancien de la Juventus. Il est bon techniquement, avec une qualité de passe, et il est partout sur le terrain. Je dis même qu'il sort de la terre! Tu ne le vois pas, et pouf, il sort! Il récupère le ballon, il a la finition... Il est partout. Avoir un joueur comme ça à ses côtés... que peux-tu avoir de plus?"