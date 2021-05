Manchester United: le lob exceptionnel de Cavani face à Fulham

Edinson Cavani a ouvert le score, ce mardi lors du nul (1-1) de Manchester United face à Fulham, grâce à un superbe lob de 40 mètres.

C'est sans aucun doute l'un des plus beaux buts de la saison en Premier League qu'a inscrit Edinson Cavani, ce mardi. Après seulement 15 minutes de jeu face à Fulham, pour le compte de la 37e journée de championnat, Manchester United a ouvert le score, dans un match décisif pour la quête de la deuxième place, qui s'est finalement achevé sur un nul (1-1). Le tout grâce à son attaquant uruguayen, auteur d'un véritable bijou.

L'action part de la surface des Red Devils. David de Gea, le gardien, adresse une longue passe en direction du milieu de terrain, où il trouve Bruno Fernandes. D'une inspiration lumineuse, dos au jeu, le Portugais a légèrement poussé le ballon en direction de Cavani, parti lancé de la ligne médiane. D'un regard, l'Uruguayen voit qu'Alphonse Areola, son ancien coéquipier au PSG et gardien de Fulham, est légèrement avancé. Sans contrôle, il déclenche sa frappe.

Les fans de retour en tribune

Le "Matador" est à 40 mètres, mais son lob est précis et tendu. Malgré sa détente, Areola ne peut rien faire et le ballon vient mourir sous la barre. Pour Cavani, c'est un 16e but cette saison (en 37 matchs disputés), le dixième en Premier League. Il vient combler les fans présents dans les tribunes d'Old Trafford, de retour au stade pour la première fois depuis le début de la saison.

Ce match nul, avec l'égalisation de Joe Bryan pour Fulham (76e), ne permet pas à Manchester United de valider définitivement sa deuxième place en Premier League. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjær, à dix points de Manchester City, déjà sacrés champions, sont assurés d'une participation directe à la Ligue des champions mais devront finir le travail, dimanche à Wolverhampton. Avant la finale d'Europa League à venir contre Villarreal (mercredi 26 mai).