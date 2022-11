Angleterre: Southgate espère voir un joueur de Premier League faire son coming out

Dans les colonnes de L'Equipe, Gareth Southgate appelle à briser le tabou de l'homosexualité dans le monde du football. Le sélectionneur des Three Lions aimerait voir un joueur de Premier League effectuer son coming out.

Même en 2022, l'homosexualité dans le football, et dans le sport en général, reste un sujet tabou. Dans un milieu encore marqué par des préjugés, du déni et une certaine omerta, peu d’athlètes professionnels trouvent la force de faire leur coming out. Il y a eu l’année dernière le milieu de terrain Josh Cavallo, qui est devenu le premier joueur en activité du championnat australien à le faire.

En mai, Jake Daniels, jeune attaquant de Blackpool en Championship, a également fait son coming out dans les médias britanniques. Il reste à ce jour le premier footballeur britannique professionnel à avoir parlé publiquement de son homosexualité depuis Justin Fashanu, en 1990. Ce dernier s’était suicidé quelques années après sa confession, qui avait été mal accueillie par une partie de sa famille.

"Cela aurait un gros impact"

Si l’homophobie constitue toujours un problème majeur dans le football, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la parole pour appeler à briser ce tabou, à l’image de Gareth Southgate. Dans un entretien accordé ce samedi à L’Equipe, le sélectionneur de l’Angleterre confie son "espoir" de voir dans un avenir proche un joueur de Premier League effectuer son coming out.

"Cela aurait un gros impact sur d’autres personnes qui n’osent pas le faire. Je comprends pourquoi des joueurs ont peur de s’exposer sur ce sujet, ils craignent que des spectateurs s’en prennent à eux. Mais en fait, on ignore si ce sera le cas, car la situation ne s’est pas vraiment présentée. Et on a vu récemment, avec le jeune joueur de Championship (Jake Daniels) et le jeune Australien (Josh Cavallo), que leur coming out a déclenché un soutien général", souligne Gareth Southgate.

Et de poursuivre : "Les vestiaires sont désormais très multiculturels et rassemblent différentes religions. Ils font plus que jamais preuve d’ouverture." Après son coming out, Josh Cavallo avait notamment révélé avoir été la cible d’insultes homophobes, tout en se disant "submergé" par la vague de soutiens reçue au niveau mondial.