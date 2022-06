Coupe du monde 2022: après son coming out, Josh Cavallo a peur d’aller au Qatar

Environ neuf mois après avoir révélé publiquement son homosexualité, le footballeur australien Josh Cavallo espère toujours disputer la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Mais le milieu de 22 ans a révélé jeudi craindre pour sa vie dans le pays du Golfe, où sa sexualité est illégale.

Le Qatar va accueillir le monde en fin d’année à l’occasion du Mondial 2022. Au-delà des polémiques liées à la construction des stades, l’état du Golfe doit aussi faire avec les considérations des occidentaux sur sa morale et ses lois. Alors que certains supporters craignent de ne pas pouvoir profiter pleinement de l’événement en raison des interdictions concernant l’alcool ou les relations sexuelles hors mariage, Josh Cavallo a pointé jeudi une autre problématique majeure du pays: l'intolérance vis-à-vis de l’homosexualité.

Après avoir fait son coming-out en 2021, le footballeur australien a partagé son inquiétude à l’idée de disputer la Coupe du monde avec l’Australie du 21 novembre au 18 décembre prochain. "Je veux montrer que c’est bon pour tout le monde. Ce n’est pas juste OK pour Josh Cavallo parce qu’il est footballeur et qu’il est protégé, a ainsi lancé auprès de Sky Sports le joueur de 22 ans au sujet de l’homosexualité au Qatar. Je veux que ce soit OK pour ces personnes tous les jours."

"Est-ce que je veux que ma vie soit en danger?"

Devenu l’un des leaders de la cause gay dans le sport professionnel, Josh Cavallo n’a pour l’instant jamais été sélectionné en équipe nationale. Le joueur d’Adélaïde garde l’espoir de disputer le Mondial avec les Socceroos mais compte bien avoir quelques garanties sur la sécurité des homosexuels au Qatar, où cela reste illégale.

"Cela me concerne. Si je représente l’Australie à la Coupe du monde - et j’insiste pour cela - ce serait un honneur, mais en même temps, les lois s’y opposent, a encore estimé Josh Cavallo. Je veux faire quelque chose de vraiment bien dans ma carrière - j’ai toujours rêvé de jouer pour mon pays à la Coupe du monde - mais est-ce que je veux que ma vie soit en danger?"

Le Qatar a promis un bon accueil pour les fans LGBTQ+

Visiblement l’accueil des personnes LGBTQIA+ constitue un enjeu majeur des organisateurs qatariens avant le Mondial 2022. Dès le mois de novembre dernier, Nasser Al-Khater, le président du comité d'organisation, a assuré que les supporters homosexuels pourraient se rendre dans le pays sans risque… à condition qu'il n'y ait pas de "démonstration d'affection en public".

Voilà qui pourrait contribuer à rassurer Josh Cavallo en vue du Mondial. Si le milieu de 22 ans venait à intégrer le groupe australien lors du voyage au Qatar, il affronterait notamment l’équipe de France pour le premier match de la poule D.