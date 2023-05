Après 12 saisons à Manchester United, Phil Jones annonce son départ

Dans une lettre ouverte publiée ce vendredi sur Twitter, Phil Jones (31 ans) annonce avec émotion son départ de Manchester United à l'issue de la saison, après 12 saisons passées au club.

Douze ans après avoir débarqué à Manchester United, le club de ses rêves, Phil Jones va refermer le chapitre de sa carrière qui le lie aux Red Devils, en fin de saison, à l'issue de son contrat. "C'est toujours difficile de quitter un club. Je l'ai déjà fait avec Blackburn à seulement 19 ans, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait suivre", écrit le défenseur via une lettre ouverte sur Twitter.

"J'avais cette faim en moi et j'étais prêt à tout pour jouer dans un club qui pouvait se battre à tous les niveaux. J'avais des offres de quelques clubs mais j'attendais l'appel de United. Un jour, en vacances, le téléphone a sonné. C'était Sir Alex. J'ai quitté mes vacances, j'avais hâte de le rencontrer, de signer et, surtout, j'avais hâte de commencer. Il n'y avait qu'un seul club où je voulais continuer mon aventure. Porter ce maillot, porter cet écusson et représenter tous ceux qui y sont associés, était un honneur", poursuit la déclaration de Jones.

"J'ai eu l'impression de laisser tomber les gens", regrette Jones suite à ses nombreuses blessures

Embêté par des problèmes récurrents au genou, Phil Jones est beaucoup resté à l'écart des terrains ces dernières saisons. Depuis le début de l'exercice 2019-2020, l'international anglais (27 sélections) n'a disputé que six rencontres de Premier League. "J'aurais aimé pouvoir jouer plus, reprend le communiqué. J'aurais aimé pouvoir donner plus aux nombreuses équipes avec lesquelles j'ai joué. Du fond de mon cœur, j'ai fait tout ce que j'ai pu.J'ai fait tout ce que l'équipe médicale m'a demandé."

"J'ai déjà dit que j'avais du mal à parler à mes coéquipiers parce que je me sentais mal, de ne pas pouvoir les aider. J'ai été blessé que ma famille ne puisse pas me voir les jours de match, j'ai eu l'impression de laisser tomber les gens", déplore le plus ancien Red Devil du vestiaire mancunien, vainqueur du dernier championnat remporté par MU, en 2013, de la FA Cup en 2016 et de la Ligue Europa en 2017.

Phil Jones souhaite bonne chance à Erik ten Hag

Le colosse britannique termine sa lettre d'adieu par un mot à l'attention de celui qui entraîne les Red Devils depuis l'été dernier, Erik ten Hag. "Je souhaite à Erik (ten Hag) et à son staff, à tous les joueurs, bonne chance pour l'avenir. Il construit quelque chose ici et je vais regarder, soutenir et espérer, plus que quiconque, qu'il puisse continuer les progrès que nous pouvons tous déjà voir", conclut Phil Jones, dont le futur club n'est pas encore connu.