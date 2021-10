Arsenal: après l'avoir snobé, Arteta ouvre la porte à Saliba pour la saison prochaine

Prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba n’a pas tardé à s’imposer dans la charnière centrale de Jorge Sampaoli. Auteur de bonnes performances, le défenseur a vu Mikel Arteta lui ouvrir la porte pour la saison prochaine chez les Gunners.

Jamais dans les plans d’Arsenal depuis l’arrivée de Mikel Arteta en 2019, William Saliba (20 ans) tient peut-être sa chance de performer chez les Gunners. Prêté depuis cet été à l’OM, le défenseur central s’est vite imposé dans le système de Jorge Sampaoli. Auteur d’un gros début de saison, le Français a vu le club londonien, et surtout son coach, lui ouvrir la porte.

Ce vendredi en conférence de presse, Mikel Arteta a assuré que lui et ses dirigeants continuaient à suivre les performances de Saliba: "On est en contact permanent avec Saliba. Edu (directeur sportif) et Ben Knapper (le responsable des prêts) étaient au match contre Paris pour l’observer et garder le contact."

Tout en envoyant un sacré message à l’ancien Stéphanois, concernant un avenir à long terme chez les Londoniens: "Il y a de la place pour lui chez nous. Tout dépendra de l’avenir d’autres joueurs mais ce n’est pas une conversation à avoir maintenant. C’est une décision que nous prendrons cet été."

Saliba: "J’aurais souhaité qu’il me donne une chance"

Reste à savoir si Saliba voudra rester à Arsenal à l’issue de son prêt. En février dernier pendant sa courte expérience à l’OGC Nice, le défenseur regrettait fortement de ne pas avoir suffisamment sa chance avec les Gunners: "Le coach m’a jugé sur deux matchs et demi. J’aurais préféré qu’il me fasse encore jouer pour que je prenne le rythme, mais non, il (Arteta) m’a dit que je n’étais pas prêt. J’aurais souhaité qu’il me donne une chance", avait-il confié à RMC Sport.

Alors que Marseille ne dispose pas d’option d’achat dans le prêt de Saliba, les Marseillais devront se montrer très convaincants s’ils veulent s’attacher définitivement les services du défenseur.