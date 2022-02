Arsenal: Arteta hallucine après l’expulsion surréaliste de Martinelli

Mikel Arteta, manager d’Arsenal, n’a pas compris la décision de l’arbitre d’expulser son joueur Gabriel Martinelli pour deux fautes sur la même action.

Arsenal a décroché un succès précieux dans la course à la Ligue des champions en s’imposant sur le terrain de Wolverhampon (0-1), jeudi. Une rencontre marquée par l’expulsion très étonnante de Gabriel Martinelli en deuxième période. L’attaquant brésilien a reçu un carton rouge pour deux fautes sur une même action. L’arbitre avait laissé l’avantage après un premier geste répréhensible de Martinelli sur Daniel Podence avant d’arrêter le jeu pour une nouvelle faute sur Chiquinho. Il a alors asséné deux avertissements, synonymes d’expulsion.

"J'ai passé 18 ans en Angleterre et je n'ai jamais vu ça"

Et cela a suscité l’incompréhension de Mikel Arteta, manager des Gunners. "Vous me demandez si je suis satisfait des décisions que nous avons eues cette saison et c'est une conversation que j'aurai avec les officiels en privé, a confié le technicien espagnol. Je veux des explications sur le VAR et ce qui s'est passé ce soir. Ce sont des conversations qui vont avoir lieu très bientôt. Tout le monde dit que c'est le groupe le plus discipliné qu'ils aient vu au cours des 10 à 15 dernières années, mais nous recevons toujours des cartons rouges."

Il reste sans voix sur le rouge Martinelli. "Je n'ai jamais vu ça, poursuit-il. J'ai passé 18 ans dans ce pays et je n'ai jamais rien vu de tel."

Arteta est vite passé au côté réjouissant de la soirée avec cette victoire qui maintient Arsenal à un point de West Ham, quatrième. "Je suis vraiment content du résultat évidemment, confie-t-il. C'était un résultat énorme pour nous à l'extérieur dans une bonne équipe qui fait peu d’erreurs et concède peu de buts. Je n'arrête pas de vous dire à quel point ils sont prêts à défendre leur maillot."