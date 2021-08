Mercato: un joueur d’Arsenal met la pression pour partir… sur Instagram

Relayé au deuxième voire troisième échelon de la hiérarchie des latéraux droits à Arsenal, l’international anglais Ainsley Maitland-Niles (24 ans) a utilisé les réseaux sociaux pour mettre la pression sur son club. Everton aimerait le récupérer en prêt, mais les Gunners temporisent son éventuel départ.

Vivement que le mois d’août se termine pour Arsenal. Embourbés dans une spirale négative en Premier League (3 défaites en autant de matches) et alors que Mikel Arteta semble tous les jours un peu plus proche de la sortie, les Gunners vivent une période bien difficile. Pour ne rien arranger, la période de mercato qui s’achève ce mardi soir à minuit pourrait causer encore un peu plus de turbulences dans l’avion londonien.

Jamais titularisé par son coach depuis le début de saison et auteur de deux maigres entrées en jeu (29 minutes contre West Bromwich Albion et 19 minutes contre Manchester City), Ainsley Maitland-Niles a fait part de ses états d’âme sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram postée lundi soir, celui qui joue régulièrement arrière droit – mais possède une petite préférence pour le milieu de terrain – a fait passer un message clair à ses dirigeants: "Tout ce que je veux, c’est aller à un endroit où on veut de moi et où je pourrai jouer".

Story Maitland-Niles

Une solution pour palier un éventuel départ de Bellerin au Barça?

Un moyen étonnant pour mettre la pression sur son club, à quelques heures de la clôture du matché des transferts. International anglais (24 ans, 5 sélections), Maitland-Niles est barré au poste de latéral droit par Héctor Bellerín, voire Cédric Soares. Au milieu également, il y a embouteillage et le joueur prêté six mois à West Brom la saison dernière ne semble pas avoir la préférence immédiate d’Arteta.

Son nom a circulé du côté d’Everton, où Rafael Benitez serait enclin à l’accueillir en prêt pour une saison, de sources anglaises. Problème: alors que Bellerin est annoncé dans les petits papiers du Barça, Mikel Arteta compterait sur Maitland-Niles, 26 matches de PL la saison passée, en cas de départ de l’Espagnol pour la Catalogne. Tout pourrait se jouer dans la dernière ligne droite de ce mercato.