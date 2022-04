Arsenal: Arteta présente ses excuses après une défaite "inacceptable" face à Crystal Palace

Après la défaite d'Arsenal ce lundi en Premier League face à Crystal Palace (3-0), Mikel Arteta était remonté en raison de la mauvaise prestation de son équipe. Le technicien espagnol entend "accepter les critiques" et espère que ses joueurs feront bloc après ce revers.

Arsenal a réalisé une mauvaise opération ce lundi soir. Sur le terrain de Crystal Palace, les Gunners ont été lourdement battus (3-0) par l'équipe de Patrick Vieira. Peu inspirés, les joueurs de Mikel Arteta ont perdu la quatrième place de Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

"Accepter les critiques"

Vainqueur de Newcastle ce dimanche (5-1), Tottenham a chipé la quatrième place à Arsenal à la différence de buts. Le rival londonien dispose néanmoins d'un match en plus après 30 journées. Pour autant, ce revers face à Crystal Palace passe difficilement. "Nous nous sommes rendus la tâche impossible avec la façon dont nous avons joué, a déploré Mikel Arteta après la rencontre. Vous devez courir et être physique avant de gagner le droit de jouer. Nous étions vraiment incohérents avec le ballon et c'est inacceptable."

Arsenal retrouvera l'Emirates Stadium ce samedi pour la réception de Brighton, 13e de Premier League. Le technicien espagnol attendra forcément un autre visage de son équipe. "Notre jeu a été pauvre, surtout en première période. Je m'excuse auprès de nos supporters, a déclaré Arteta. Nous n'avons pas eu le sang-froid pour dominer la situation et c'est ce qui m'énerve le plus. Certains jours, vous n'êtes pas là et vous êtes tout le temps en retard. Ils ont pris le dessus."

Cela faisait surtout bien longtemps qu'on n'avait plus vu un Arsenal aussi faible dans ses intentions et face au but. "Il est temps d'accepter les critiques, de lever la main et de s'excuser car cette performance n'était pas bonne pour ce club, a poursuivi Arteta. Il faut maintenant réagir. Nous sommes assez humbles pour accepter les critiques (...). En Premier League, vous ne pouvez pas faire cela".

Mikel Arteta en a profité aussi pour faire appel à "l'unité" générale, qui est "facile quand tout va bien." "Dans ce cas, tout le monde est content d'être là. Maintenant nous devons le prouver. Démontrer que chacun est solidaire", a conclu le coach d'Arsenal.