Arsenal-Bournemouth: un but encaissé en 9 secondes et une remontada folle pour les Gunners

Opposé à Bournemouth lors de la 26e journée du championnat anglais ce samedi, Arsenal a concédé l'ouverture du score après moins de 10 secondes de jeu, par l'intermédiaire de Philip Billing. Il s'agit du deuxième but le plus rapide de l'histoire de la Premier League.

Il ne fallait pas être en retard ce samedi à l'Emirates Stadium pour la rencontre de la 26e journée de championnat entre Arsenal et Bournemouth. Offensifs dès le coup d'envoi en leur faveur, les Cherries n'ont pas mis longtemps à prendre l'avantage au score. Moins de 10 secondes - 9"11 secondes exactement - pour voir le milieu danois Philip Billing venir tromper Aaron Ramsdale après un excellent centre venu de la droite signé Dango Ouattara.

Billing inscrit le deuxième but le plus rapide de l'histoire en Premier League

Ce but supersonique a évidemment surpris tous les fans des Gunners, dont la réception du 19e du championnat - la plus mauvaise défense - ne constituait pas, à priori, une menace directe.

Billing, de son côté, pouvait savourer, d'autant qu'il entrait directement dans l'histoire de la Premier League : sa réalisation constitue en effet la deuxième plus rapide, après celle de Shane Long pour Southampton contre Watford en avril 2019, en 7''69.

Nelson délivre les Gunners au bout du suspense

Ce but très tôt dans la partie est venu tout de suite compliquer les choses pour les hommes de Mikel Arteta, qui ont vu ceux de Pep Guardiola s'imposer contre Newcastle plus tôt ce samedi (2-0), les voyant revenir à deux longueurs au classement. Mais c'était sans compter la réaction magistrale des Gunners, qui ont réussi à renverser le score après avoir été menés 0-2, suite à un but de Marcos Senesi (57e).

Thomas Partey (1-2, 62e) et Ben White (2-2, 70e) ont permis aux leaders de recoller. Lors de dernières minutes irrespirables, avec deux recours au VAR pour deux mains litigieuses dans la surface de Bournemouth, c'est Reiss Nelson qui a fait basculer l'Emirates Stadium dans l'ivresse avec une demi-volée du gauche de toute beauté lors de la dernière action du match.

Il suffisait de voir la réaction des supporters, mais aussi celle de tout le banc et du staff du club nord-londonien, pour comprendre l'importance de ce succès. Grâce à l'Anglais, qui n'avait plus foulé la pelouse depuis novembre dernier, Arsenal garde ses distances avec City et reste, plus que jamais, prétendant au titre en fin de saison.