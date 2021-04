Arsenal: "La période d'adaptation est finie", Arteta met la pression sur Pepe

En conférence de presse vendredi, Mikel Arteta est revenu sur ses attentes envers Nicolas Pepe, actuellement sur une bonne dynamique avec Arsenal. L'entraîneur des Gunners a estimé que l'international ivoirien ne pouvait plus se cacher derrière l'excuse de sa période d'adaptation et attend beaucoup de son joueur.

Buteur jeudi lors du quart de finale retour de Ligue Europa face au Slavia Prague (4-0), Nicolas Pepe a inscrit son 10e but toutes compétitions confondues de la saison avec les Gunners, en 39 apparitions. Recruté pour près de 80 millions d'euros à Lille à l'été 2019 - un record pour le club londonien - l'international ivoirien semble enfin exprimer son potentiel, après une longue période plutôt compliquée.

"C'est une question de performance maintenant"

Déjà buteur à l'aller face au Slavia Prague, Nicolas Pepe a aussi délivré une passe décisive dimanche dernier, lors de la victoire en Premier League face à Sheffield United. Une bonne dynamique. "Je pense qu'il avait besoin de le faire, oui, a déclaré Mikel Arteta sur un changement de mentalité de son joueur. Il avait besoin d'une période d'adaptation et c'est fini maintenant. On ne peut plus compter sur l'adaptation, maintenant c'est une question de performances et il peut le faire."

En conférence de presse vendredi, avant le derby face à Fulham dimanche, Mikel Arteta a également indiqué qu'il avait eu plusieurs conversations privées avec Nicolas Pepe pour l'aider à progresser.

"Il n'y a pas d'excuses"

"Il a les joueurs pour le soutenir, un manager pour le soutenir. Il a tout le staff qui est prêt à l'aider et tous les coéquipiers qui l'aiment vraiment, parce que c'est un personnage vraiment sympathique. Donc il n'y a pas d'excuses, a confié Arteta encore sur le niveau de Pepe. Nico a cette capacité mais cela dépend de lui, nous pouvons l'aider autant que nous le voulons, mais il doit avoir un état d'esprit et la cohérence pour faire ce qu'il peut faire."

Mikel Arteta compte donc pleinement sur Nicolas Pepe pour la fin de saison, alors que les Gunners retrouveront Unai Emery, désormais sur le banc de Villarreal, lors des demi-finales de Ligue Europa. Neuvième de Premier League, Arsenal peut encore sauver sa saison en décrochant ce trophée européen. "Mais s'il a le niveau que je lui demande, il aura une grande chance de jouer parce qu'il a une qualité incroyable", a conclu Arteta sur Nicolas Pepe. Nouvel élément de réponse ce dimanche (14h30) avec la réception de Fulham, pour un derby londonien comptant pour la 32e journée de Premier League.