Arsenal: Lacazette et Pépé dans l’équipe type de la semaine en Ligue Europa

Brillants jeudi soir avec Arsenal sur la scène européenne, les Gunners Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ont été placés par l'UEFA dans le onze de la semaine en Ligue Europa.

De près et de loin, la Ligue 1 est à l’honneur sur la scène européenne. Après le Parisien Neymar, élu ce vendredi joueur de la semaine en Ligue des champions suite à sa flamboyante prestation lors de PSG-Bayern Munich mardi (0-1), en quarts de finale retour de la compétition, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ont eux aussi été récompensés de leur performance par l’UEFA. Ce vendredi, l’instance européenne a couché les noms qui composent l’équipe type de la semaine en Ligue Europa, l'ancien attaquant de Lyon et celui du LOSC en font partie.

Trois buts et une passe décisive à eux deux

Redoutables avec Arsenal jeudi soir face au Slavia Prague (0-4), en quarts de finale retour de C3, les deux Gunners ont grandement participé à la qualification de leur équipe en demi-finale, où ils affronteront le Villarreal d’Unai Emery. L’ancien lyonnais Lacazette, capitaine pour l’occasion, a notamment inscrit un joli doublé, tandis que son coéquipier et ex-lillois Pépé s’est fendu d’un but et d’une passe décisive pour… Lacazette.

>> Revivez la qualification d'Arsenal pour le dernier carré de la Ligue Europa

Le week-end dernier, Alexandre Lacazette avait déjà marqué un doublé face à Sheffield United en Championnat (3-0), pour ce qui constituait ses 49e et 50e buts en Premier League depuis son arrivée à Arsenal en 2017, en provenance de l’OL. Pas vraiment dans les plans de Didier Deschamps en équipe de France, le buteur français en est désormais à 17 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, là où Nicolas Pépé en a inscrit 10 depuis le début de saison.