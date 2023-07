Arsenal: la séance de reprises de volée complètement ratée d’Havertz lors d’un challenge aux États-Unis

Quelques semaines après sa signature à Arsenal, Kai Havertz s’est montré peu à son avantage lors d’un challenge de son club aux États-Unis. L’attaquant allemand a fait preuve d’une grande maladresse devant le but.

Un entraînement grandeur nature qui fait tâche. Quelques jours après son premier match avec Arsenal, face à Nuremberg en amical (1-1), Kai Havertz retrouvait les terrains avec les Gunners. Il ne s’agissait en revanche pas d’une rencontre, mais du MLS All Star Skills Challenge, un show opposant à Washington une sélection de joueurs locaux aux Gunners dans une série de jeux. Et l’attaquant allemand, recruté pour environ 75 millions d’euros, ne s’est pas distingué de la meilleure manière.

0 but en 14 tirs

Dans une vidéo massivement visionnée sur Twitter, on le voit dans un exercice de reprises de volée devant le but. Sur les 14 tentatives, il ne marque pas une seule fois, manquant le cadre à 6 reprises et butant 2 fois sur les montants. Selon le Daily Mail qui était sur place, Christian Benteke a également connu des difficultés dans l’équipe adverse, où figuraient aussi Denis Bouanga, Roman Burki ou encore Riqui Puig.

L’ancien Stéphanois s’est montré beaucoup à son avantage, marquant quatre buts de suite dont un ciseau. Arsenal poursuivra sa préparation en affrontant une équipe all-stars dans un match amical la nuit prochaine, avant d’affronter Manchester United, le FC Barcelone puis l’AS Monaco pour se préparer au Community Shield, le 6 août face à Manchester City.