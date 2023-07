Mercato: "On veut le voir", Arteta va tester Balogun en pré-saison avant d'acter son avenir à Arsenal

Rayonnant durant son prêt à Reims la saison dernière, Folarin Balogun (22 ans) a entamé la préparation estivale avec Arsenal. L’attaquant américain ne sait pas encore s'il dispose d'un avenir chez les Gunners, mais va avoir l'opportunité de se montrer, a promis son coach Mikel Arteta.

Folarin Balogun va-t-il finir par s'imposer à Arsenal? Très performant lors de son prêt au Stade de Reims en 2022-23 (21 buts en Ligue 1), l'attaquant de 22 ans a mérité d'avoir au moins sa chance aux yeux de son entraîneur, Mikel Arteta.

Le coach des Gunners a assuré lundi face aux médias qu'il comptait examiner les performances de son joueur pendant l'intégralité de la pré-saison de son équipe, avant d'acter une décision sur son avenir, à Londres ou ailleurs.

"Il a été incroyablement bon et maintenant on doit réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour lui, a confié le coach espagnol. On veut le voir, on veut le tester lors des prochains matches. Il a joué la dernière rencontre face à Nuremberg (entré en jeu lors du nul 1-1, jeudi dernier, ndlr) et il rejouera les suivantes. Ensuite on prendra la meilleure décision."

Balogun: "Une décision qui ne m’appartient pas vraiment"

Annoncé dans le viseur de l'OM, de l'Inter Milan, de Crystal Palace ou encore du RB Leipzig, l'international américain (2 sélections, 1 but) ne se met pas de pression dans cette période estivale incertaine pour lui. "Quoi qu'il arrive, je serai ok avec ça", a-t-il assuré à The Athletic. "Le but était de prouver que je pouvais jouer au football en équipe première. Je sens que j’ai été capable de le faire et de montrer aux gens que je peux jouer à ce niveau. (...) Je pense que c’est une décision qui ne m’appartient pas vraiment."

Balogun désire surtout s’installer durablement au sein d’un club qui lui offrira un temps de jeu important, mais refuse d'être à nouveau prêté. Dans son secteur de jeu, Arsenal dispose déjà de Gabriel Jesus, Eddie Nketiah voire Gabriel Martinelli, et vient de recruter Kai Havertz pour 75 millions d'euros.