Mercato: Havertz quitte Chelsea et rejoint Arsenal

Kai Havertz est officiellement un joueur d'Arsenal. L’international allemand (24 ans) a signé un contrat de cinq ans avec les Gunners.

D’un club londonien à un autre. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Kai Havertz quitte officiellement Chelsea pour rejoindre Arsenal. L’attaquant international allemand (37 sélections, 13 buts) de 24 ans a signé un contrat jusqu’en 2028 avec les Gunners.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Le montant du transfert avoisinerait les 75 millions d’euros pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, à qui il restait encore deux ans de contrat avec Chelsea. Il est la première recrue officielle d’Arsenal cet été.

"Un joueur intelligent", se félicite Arteta

"Il a une grande polyvalence et est un joueur intelligent. Il apportera une énorme force supplémentaire et de la variété à notre jeu", s’est félicité Mikel Arteta, coach d’Arsenal, dans le communiqué du club. "C'est super excitant pour moi de rejoindre ce club incroyable et de faire partie de la famille Arsenal", a de son côté réagi Havertz.

Arrivé du Bayer Leverkusen en septembre 2020 contre un chèque de 80 millions d’euros, Havertz a joué 139 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Chelsea, pour 32 buts et 15 passes décisives. Il était encore un élément très utilisé par les Blues la saison passée, avec 47 apparitions et 38 titularisations.