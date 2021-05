Arsenal: le PDG de Spotify assure qu'il a bien formulé une offre de rachat

Josh Kroenke, actuel propriétaire d'Arsenal, a assuré par la voie d'un intermédiaire ne pas avoir reçu d'offre de rachat pour le club londonien. Fondateur et PDG du géant musical Spotify, Daniel Ek prétend lui le contraire sur ses réseaux sociaux et reste déterminé à reprendre le contrôle des Gunners.

Fondateur et PSG de l'entreprise Spotify, Daniel Ek ne cache plus son envie de devenir le propriétaire d'Arsenal. Alors que les dirigeants des Gunners ont assuré ce samedi ne pas avoir reçu d'offre de rachat pour le club, l'homme d'affaires suédois a tenu à apporter un démenti sur ses réseaux sociaux.

"Je reste intéressé et disponible si cette situation devait changer"

Dans un communiqué publié sur Twitter, Daniel Ek a apporté ses précisions. "Des rapports inexacts ont émargé aujourd'hui (samedi, NDLR) disant que je n'avais pas fait d'offre pour Arsenal. Je pense qu'il est important de corriger cette information: cette semaine une uffre a été faite à Josh Kroenke (actuel propriétaire, NDLR) et à ses banquiers incluant la propriété pour les fans, une représentation pour le conseil d'administration et une part en or pour les supporters, a assuré Daniel Ek. Leu réponse a été qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Je respecte leur décision mais je reste intéressé et disponible si cette situation devait changer."

Fan depuis son enfance d'Arsenal, Daniel Ek aimerait donc en devenir le propriétaire en donnant du pouvoir aux supporters. A seulement 38 ans, il est devenu avec son entreprise l'homme le plus puissant de l'industrie musicale. Milliardaire sans posséder le moindre diplôme, le Suédois a pour crédo de ne "jamais abandonner" et s'est mis en tête de reprendre le club dont il est lui-même supporter.

Celui qui a déjà vécu à Londres aurait une fortune personnelle estimée à plus de 4,5 milliards d'euros. Devenu fan d'Arsenal dans les années 1990 pour suivre les aventures d'Anders Limpar, son compatriote, Daniel Ek a déjà reçu le soutien de Thierry Henry. Mais propriétaire depuis 2011, Stan Kroenke semble peu enclin à céder le club.