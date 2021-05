Premier League: Arsenal présente son maillot extérieur résolument rétro

Le prochain maillot extérieur des Gunners sera jaune et avec un canon en lieu et place du traditionnel écusson. Arsenal a présenté ce vendredi sa tunique au style rétro, en hommage au doublé championnat - coupe d'Angleterre réalisé par le club londonien lors de la saison 1970-1971.

Un maillot jaune pâle chatoyant, presque fluo, pour se remémorer les plus belles heures des Gunners. Le maillot extérieur d'Arsenal pour la saison 2021-2022 dévoilé ce vendredi surfe opportunément sur la vague du rétro : exit l'écusson traditionnel du club londonien et place au mythique canon arboré par les héros du doublé coupe - championnat lors de la saison 1970-1971. C'est la première fois depuis 31 ans (1990) que le blason du club n'apparaît plus sur le maillot.

Cette nouvelle tunique, confectionnée par Adidas, sera portée pour la première fois par les joueurs le 19 mai prochain face à Crystal Palace lors de la 37e journée de Premier League.

Ce vendredi, l'OM et le PSG ont également présentés leurs nouvelles tuniques, domicile cette fois.