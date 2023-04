Arsenal-Leeds: Gabriel Jesus s’offre un doublé pour sa première titularisation depuis novembre

Titularisé pour la première fois par Mikel Arteta depuis sa blessure à la Coupe du monde ce samedi face à Leeds (4-1), l’attaquant brésilien Gabriel Jesus a participé à la large victoire des Gunners avec un doublé.

Gabriel Jesus n’a pas volé sa standing ovation. Remplacé par Bukayo Saka, l’attaquant d’Arsenal a fait vibrer l’Emirates Stadium samedi lors de l’opposition entre les Gunners et Leeds (4-1) comptant pour la 29e journée de Premier League. Blessé au genou avec le Brésil lors de la Coupe du monde, l’ex-buteur de Manchester City était titulaire avec Arsenal pour la première fois depuis le 12 novembre (victoire 2-0 face à Wolverhampton).

Après deux bouts de match face Fulham et Crystal Palace, c’est finalement Leeds qui a payé son retour en forme.

Vers un cinquième titre de champion

Après la demi-heure de jeu, Gabriel Jesus transforme un penalty qu’il a lui-même provoqué (35e). Le Brésilien s’offre un doublé après la pause après un bon relais avec Leandro Trossard (55e). Il compte désormais sept buts en 16 apparitions en Premier League cette saison.

Porté par une formation londonienne irrésistible et leader du championnat avec huit points d'avance sur City (et un match en plus), il est bien parti pour remporter son cinq titre de champion d’Angleterre. Le premier avec Arsenal.