Arsenal: les excuses d’Arteta après l’humiliation contre Liverpool

Mikel Arteta a présenté ses excuses aux fans d’Arsenal après la lourde défaite des Gunners ce samedi contre Liverpool (0-3) lors de la 30e journée de Premier League.

Doté d’une belle cote outre-Manche et respecté après ses nombreuses années à Everton ou à Arsenal, Mikel Arteta peine à poser sa patte sur les Gunners. Pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal, le Basque de 39 ans se retrouve en difficulté a même demandé pardon aux supporters après la correction infligée par Liverpool (0-3) ce samedi à domicile lors de la 30e journée de Premier League.

"Nous devons présenter nos excuses à notre peuple, à nos fans, a lancé Mikel Arteta après la déroute contre les Reds. Je dois m’excuser pour ce que nous avons fait sur ce terrain. Je suis entièrement responsable. Ils étaient bien meilleurs que nous dans tous les compartiments. Ils gagnaient chaque duel, chaque ballon, chaque défi. C’était l’une des pires (performances)."

Arteta: "Je me fiche de savoir qui manquait"

Particulièrement décevant dans le jeu face à un Liverpool, présenté comme moins dominateur cette saison, Arsenal n’a rien montré ou presque. Après cette correction Mikel Arteta a refusé de se chercher des circonstances atténuantes.

"Je n’ai pas besoin d’utiliser d’excuses, et de dire qu’il nous manque cinq ou six joueurs, ce n’est pas à propos de cela, a encore lâché l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Je me fiche de savoir qui manquait. Je déteste les excuses. Ils étaient bien meilleurs que nous dans tous les compartiments de jeu. […] Les standards doivent être plus élevés dans ce club de foot. Mon travail consiste à les amener (les joueurs) à ce niveau."

Arsenal jouera gros en Ligue Europa

Seulement neuvième du classement à huit matchs de la fin de saison, Arsenal a presque dit adieu au top 4. Avec neuf longueurs de retard sur Chelsea, les Gunners ne devraient pas réussir à obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. Le club londonien dispose encore d’un ultime espoir de joueur l’Europe en 2021-2022: la Ligue Europa.

Qualifié pour les quarts de la C3, Arsenal doit remporter le titre pour assurer sa place en Ligue des champions. Pour y croire, il faudra notamment venir à bout du Slavia Prague avant de potentielles retrouvailles face au Villarreal d’Unai Emery, prédécesseur de Mikel Arteta à Arsenal, dans le dernier carré. Pas une mince affaire.

