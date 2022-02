Arsenal: les louanges d'Arteta pour Lacazette, bientôt en fin de contrat

Décisif lors de la victoire d’Arsenal contre Wolverhampton (2-1) en poussant le gardien adverse à commettre une erreur, Alexandre Lacazette a reçu les louanges de son coach Mikel Arteta. Ce dernier a aussi parlé de l’avenir du Français.

Pas souvent titulaire en début de saison avec Arsenal, Alexandre Lacazette retrouve du temps de jeu depuis plusieurs semaines. Cala a été une nouvelle fois le cas pendant le match contre Wolverhampton (2-1) jeudi soir, où son équipe a longtemps semblé ne pas pouvoir faire mieux qu’un match nul.

Mais dans les derniers instants de la rencontre, l’attaquant a placé une frappe sur laquelle le portier José Sa n’a pas eu la main assez ferme. Si le but de la victoire n’a pas été accordé au Français, le coach Mikel Arteta considère Lacazette comme le sauveur des Gunners et ne s’est pas montré avare en éloges: "Je ne peux que le féliciter, essayer de l’aider autant que possible et lui apporter mon soutien. À la fin, il a été récompensé. Pour moi, c’est le but de Lacazette."

S’il n’a pas pu gonfler ses statistiques en Premier League, le joueur a au moins gagné du crédit auprès de son coach.

"Il se comporte comme quelqu’un qui veut rester"

Sous contrat jusqu’en juin 2022, la question de savoir si les Londoniens décideront de prolonger ou non l’ancien lyonnais reste toujours sans réponse. De son côté, Arteta considère que cette incertitude ne doit pas perturber le joueur, et l’empêcher de donner le meilleur de lui-même: "Nous ne savons pas ce qu’il va se passer à la fin de la saison. Ce qu’il doit faire, c’est mettre de côté son avenir."

Tout en soulignant qu’il est satisfait de voir que son joueur n’a pas la tête ailleurs: "Il n’y a rien à lui dire si ce n’est de le féliciter, car chaque jour, il se comporte comme quelqu’un qui veut rester avec nous."

Rappelons que l’Olympique Lyonnais surveille avec attention le buteur, comme révélé par le président Jean-Michel Aulas il y a quelques jours: "Dans notre contexte, oui c’est plus abordable que Benzema. Il faut essayer de voir si on peut le faire en tant que joueur libre, mais on ne sera pas seul."