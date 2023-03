Arsenal: mais pourquoi les joueurs ont posé avec une grosse horloge?

Les joueurs d’Arsenal ont célébré leur nouveau succès à Fulham (0-3), dimanche en posant derrière une grosse horloge. Les fans se sont intéressés au positionnement des aiguilles pour comprendre la signification.

Arsenal a repris son matelas de cinq points d’avance sur Manchester City dimanche en s’imposant sur le terrain de Fulham (0-3), dimanche lors de la 27e journée de Premier League. Un succès célébré dans le vestiaire derrière une grosse horloge, copie de celle qui trône au-dessus de leur stade de l’Emirates Stadium. Oleksandr Zinchenko a diffusé la photo de la célébration sur son compte Instagram sans la légender.

Onze matchs et deux mois à jouer

Les fans des Gunners se sont alors intéressés au positionnement des deux aiguilles pour comprendre la signification: la grande est positionnée sur le 11, la petite sur le 2. Il pourrait donc s’agir du décompte jusqu’à la fin de la saison: encore onze matchs et deux mois de championnat à jouer pour décrocher un titre que tout un club attend depuis 2004.

"Je suis vraiment content de gagner et d'obtenir trois points à l'extérieur, surtout avec un clean sheet, s’est réjoui Mikel Arteta à l’issue de la rencontre. On s'est fait refuser un but et psychologiquement on l'a surmonté. C'est formidable de voir les buts répartis dans l'équipe. Nous pratiquons beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons marqué de beaux buts."

Face à un adversaire très friable, les Gunners ont rapidement fait le break grâce à des buts de Gabriel (21e), Gabriel Martinelli (26e) et Martin Odegaard (45e+2). Le Belge Leandro Trossard, arrivé en janvier en provenance de Brighton, a délivré trois passes décisives. "Il a vraiment été impressionnant, l’a félicité Arteta. Il était prêt à revenir tôt (après s'être blessé la semaine dernière). Il aurait pu être indisponible pendant une semaine à 10 jours supplémentaires. Son intelligence footballistique est grande."