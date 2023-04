Arsenal: Saka s’excuse après son penalty décisif manqué

Bukayo Saka, attaquant d’Arsenal, a publié un message d’excuse sur son compte Instagram après avoir manqué un penalty lors du match nul sur le terrain de West Ham (2-2) dont l’issue pourrait coûter cher dans la course au titre.

La course au titre sera haletante jusqu’à la fin en Premier League. Arsenal, qui court derrière un premier sacre depuis 2004, a laissé échapper des points très importants dimanche en concédant le match nul sur le terrain de West Ham (2-2). Les Gunners menaient pourtant 2-0 et se sont même procurés un penalty pour mener 3-1 après une main de Michail Antonio. Mais Bukayo Saka (21 ans) a manqué le cadre (52e). Une déveine fatale puisque West Ham a égalisé moins de deux minutes plus tard.

"Je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses"

A l’issue de la rencontre, l’ailier anglais a publié un message d’excuse sur Instagram. "Peu importe le résultat, j'accepterai toujours ma responsabilité, a écrit le jeune international anglais (26 sélections, 8 buts). Excusez-moi les Gunners, je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses."

Saka, qui avait déjà été violemment pris à partie après avoir manqué un tir au but lors de la finale de l’euro entre l’Angleterre et l’Italie, a reçu le soutien de son entraîneur Mikel Arteta à l’issue de la rencontre. "Si vous êtes prêt à assumer la responsabilité des penalties, vous devez être prêt à ce que dans ce forfait, la possibilité de rater soit de 100%. À un moment donné, vous allez manquer. Vous devez pouvoir réagir à cela après. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas tirer de penalty. Bukayo est passé par là et il le traversera encore."

Cette contre-performance d’Arsenal intervient une semaine après le match nul concédé sur le terrain de Liverpool (2-2) qui a aussi participé à dilapider l’écart avec son premier poursuivant, Manchester City. Le club londonien est actuellement leader avec quatre points d’avance sur les Citizens mais un match en plus. Les deux équipes s’affronteront pour un match décisif pour le titre le mercredi 26 avril prochain à l’Etihad Stadium. En cas de défaite, Arsenal n’aurait alors plus son destin entre ses mains.

dossier : Arsenal