Premier League: Manchester City déroule, fin du calvaire pour Agüero

Manchester City s'est facilement imposé à Fulham ce samedi en Premier League (3-0). Sergio Agüero a retrouvé le chemin des filets après 417 jours sans marquer en championnat.

Manchester City reprend bel et bien sa marche en avant. Stoppés dans leur folle série de 21 victoires consécutives par Manchester United le week-end dernier (0-2), les Cityzens ont déroulé sur la pelouse de Fulham ce samedi (3-0), trois jours après leur carton contre Southampton (5-2, mercredi).

Tout va donc pour le mieux pour les Skyblues, qui peuvent en plus compter sur le retour sur le devant de la scène d'un homme qui semblait porté disparu : Sergio Agüero. Titulaire et buteur sur penalty à la 60e minute devant Alphonse Areola, l'Argentin a enfin retrouvé le chemin des filets après 417 jours sans marquer en Premier League. Le "Kun" n'avait plus inscrit le moindre but depuis janvier 2020. Une éternité pour un joueur de ce calibre.

13 matchs de Premier League en 14 mois pour Agüero

La dernière année de l'Argentin, qui n'a joué que 13 matchs de Premier League en 14 mois, a été un long chemin de croix. D'abord blessé au genou entre le printemps l'automne 2020, il a ensuite été contaminé au coronavirus en janvier 2021 et a passé plus de trois semaines loin des terrains. De retour dans le groupe depuis le 13 février et un match contre Tottenham, Agüero a ensuite dû se contenter de 79 minutes en cumulée en Premier League depuis et de dix petites minutes contre Monchengladbach en Ligue des champions.

Grâce à l'ancien buteur de l'Atlético, mais aussi à deux autres réalisations de John Stones (47') et Gabriel Jesus (56'), les hommes de Pep Guardiola prennent désormais 17 points d'avance (avec deux matchs en plus) sur Manchester United, mettant ainsi la pression sur les Red Devils s'ils veulent continuer à garder un (très) mince espoir de titre. Place maintenant à la Ligue des champions pour City, qui accueille Gladbach mardi en huitieme de finale de Ligue des champions (victoire 2-0 à l'aller, à suivre sur RMC Sport).

