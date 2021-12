Aston Villa: Gerrard ne compte pas faire de cadeau à Liverpool

Avec trois victoires et une défaite pour ses quatre premiers matchs sur le banc d’Aston Villa, Steven Gerrard effectue des bons débuts. Mais ce samedi, une rencontre spéciale l’attend car il affrontera son club de cœur: Liverpool. Un évènement sur lequel l’Anglais est revenu en conférence de presse.

Alors qu'Aston Villa restait il y a quelques semaines sur une inquiétante série de cinq défaites consécutives, les Villans retrouvent des couleurs depuis l’arrivée sur le banc de Steven Gerrard. Depuis sa nomination, l’ancien milieu de terrain a remporté trois victoires et ne compte qu’une défaite, face à Manchester City.

Mais ce samedi (à 16h), un évènement spécial va marquer cette nouvelle journée de Premier League puisqu’Aston Villa et Liverpool s’affronteront à Anfield. L’occasion pour le coach du 10e du championnat anglais de retrouver son club de cœur et un stade dans lequel il a joué pendant 17 ans.

En conférence de presse, Gerrard a accepté de parler de ce moment tant attendu par de nombreux observateurs du foot anglais: "Je respecte et comprends vraiment le bruit autour de ce match pour des raisons évidentes, a-t-il glissé ce vendredi. Je retourne dans un club où j’ai passé de nombreuses années. Je suis un garçon du coin et c’est l’équipe que j’ai soutenue en grandissant et je soutiendrai toujours cette équipe. Bien sûr."

"Pour tout le monde, c’est une occasion énorme. Pour moi, c’est trois points"

Malgré son affection pour les Reds, Gerrard compte bien leur jouer un mauvais tour pour permettre à Aston Villa de gagner des points précieux: "J’ai l’opportunité de rivaliser avec une bonne équipe dotée d’un bon manager, avec la possibilité d’essayer de gagner le match et c’est mon objectif principal", a-t-il poursuivi.

Et d'évacuer le sujet: "Je pense que le bruit est pour d’autres personnes impatientes. Pour moi, il s’agit de préparer l’équipe de la meilleure façon possible pour essayer d’obtenir un résultat positif pour Aston Villa." Le club de la Mersey est prévenu, l’enfant du club ne leur fera aucun cadeau.