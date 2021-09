Bientôt un doc Netflix sur Georgina et sa rencontre avec Ronaldo

Le géant Américain Netflix diffusera prochainement un documentaire sur Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Les fans du quintuple Ballon d’Or portugais pourront ainsi découvrir quelques secrets de leur vie de couple et notamment le coup de foudre de CR7 lors de leur rencontre à Madrid il y a cinq ans.

La date de diffusion n’a pas encore été dévoilée, mais tous les fans de Cristiano Ronaldo peuvent déjà se frotter les mains. S’ils connaissent par coeur les exploits du Portugais sur les terrains de football, sa vie privée reste relativement secrète même si CR7 n’est pas la moins active des stars du foot sur les réseaux sociaux.

Le voile devrait être un peu plus levé dans les prochaines semaines avec la diffusion sur Netflix d’un documentaire sur sa compagne, Georgina Rodriguez. Intitulé "Je suis Georgina", le doc promet quelques révélations sur leur vie de couple, et notamment sur leur rencontre en 2016.

Ronaldo :"En une fraction de seconde"

La mannequin espagnole travaille alors dans un magasin Gucci de Madrid, en Espagne. Le quintuple Ballon d’Or, alors idole absolue du Real, n’a rien oublié de ce coup de foudre dans la boutique de luxe : "C’est arrivé en une fraction de seconde, dit-il dans le documentaire. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait si fort de tomber amoureux d’elle. Je ne m’y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis totalement tombé amoureux."

L’influenceuse et mannequin, maman de la petite Alana, 4eme enfant de Ronaldo née un an plus tard, a vu sa vie basculer le même jour : "J’ai 27 ans et ma vie a changé depuis cinq ans. C’était un jeudi d’été, je quittais le travail lorsqu’un bel homme de 2m est entré…" La suite, tout le monde la connait.