Les Anglais ne pourront pas voir en direct le match du retour de Ronaldo avec Manchester United

La télévision anglaise ne pourra pas diffuser en direct la rencontre entre Manchester United et Newcastle, samedi prochain, pour le probable retour de Cristiano Ronaldo avec le maillot des Red Devils.

Les supporters de Manchester United n’attendent que ça. Dans une semaine, pour la réception de Newcastle à Old Trafford, Cristiano Ronaldo devrait faire son retour avec le maillot des Red Devils. Ceux qui seront au stade en prendront donc plein les yeux, mais les autres fans du Royaume, eux, seront privés du spectacle. Aucune chaîne de télévision anglaise n’aura en effet le droit de diffuser la rencontre.

En cause: le règlement de la fédération anglaise qui interdit la diffusion de tout match de football entre 14h45 et 17h15, pour favoriser le déplacement des supporters britanniques dans les stades. L’idée quasiment ancestrale de la FA étant que la retransmission de gros matchs de Premier League (ou d’autres championnats européens) inciterait les fans de football à rester chez eux plutôt que d’aller supporter leur équipe (en Premier League ou dans les divisions inférieures).

Un débat relancé au Royaume-Uni

Chaque semaine, les matchs programmés à 15h en Angleterre (16h en France) se disputent donc sans diffusion télé, et c’est bien le créneau horaire dont a hérité la rencontre entre Manchester United et Newcastle puisque Sky Sports, BT Sport et Amazon ont tous choisi il y a plusieurs semaines de ne pas la retransmettre. Une programmation décidée avant la signature de Cristiano Ronaldo, bien entendu.

Le reste de l’Europe et même du monde pourra pourtant profiter du retour de CR7 en direct. D’après The Athletic, seulement quatre autres pays seront privés d’une manière légale de visionner la rencontre en live, en plus du Royaume-Uni: Cuba, le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Afghanistan. De quoi relancer le débat sur ce que les Anglais appellent le "blackout télévisuel" pour les matchs dont le coup d’envoi est donné à 15h sur place.

