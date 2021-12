Premier League: un Manchester City record enfonce Newcastle et met la pression sur Liverpool

Manchester City a facilement dominé Newcastle (4-0) ce dimanche lors de la 18e journée de Premier League. L’équipe coaché par Pep Guardiola s’offre deux records et prend provisoirement quatre points d’avance en tête du classement alors que les Magpies restent dans la zone de relégation.

Finaliste malheureux de la Ligue des champions la saison passée, Manchester City rêve de remporter son premier titre européen dans quelques mois. Mais cela n’empêche pas les Cityzens de Pep Guardiola de jouer les premiers rôles en Premier League. Après la correction infligée à Leeds en milieu de semaine (7-0), les coéquipiers d’un Riyad Mahrez buteur n’ont fait qu’une bouchée de Newcastle ce dimanche (4-0).

Malgré le soutien d’un public massé dans les tribunes de St James' Park, les Mapgies n’ont presque pas existé pendant ce match.de la 18e journée. Avec seulement trois tirs (aucun cadré), l’équipe dirigée par Eddie Howe n’a rien pu faire face au rouleau-compresseur de City.

Le bijou d’un Cancelo très inspiré

D’entrée, les champions en titre ont impulsé un gros rythme à cette rencontre. Sur une transversale de Zinchenko, Joao Cancelo s’est arraché pour éviter le six mètre et centrer en première intention. Profitant d’une mésentente entre le gardien Martin Dubravka et un défenseur, Ruben Dias marqué le premier but du match après seulement cinq minutes (1-0, 5e). De manière un peu chanceuse, le défenseur central portugais a inscrit sa deuxième réalisation de la saison.

Le deuxième but de Manchester City ne doit en revanche rien à la chance. Dans tous les bons coups lors de cette première période, Joao Cancelo s’est fendu d’une belle percée dans l’axe du terrain sur une passe de Riyad Mahrez. Le latéral lusitanien a ensuite envoyé un missile sous la barre d’un Dubravka cette fois totalement impuissant (2-0, 27e). Passeur décisif, l’ancien joueur de la Juventus a signé un gros match dans la lignée de son excellent début de saison outre-Manche.

City tranquille, Liverpool sous pression

Passeur puis lui-aussi buteur sur une passe Zinchenko après la pause (3-0, 63e), Riyad Mahrez a encore brillé ce dimanche contre Newcastle. Pendant que l’Algérie a remporté la Coupe arabe des nations, l’habituel meneur de jeu des Fennecs a encore illuminé le jeu de Manchester City.

Raheem Sterling a ajouté un dernier but à l’humiliation de Newcastle sur une offrande de Gabriel Jesus (4-0, 86e). En s’inclinant à domicile, les Magpies restent 19es du championnat mais pourraient même se retrouver derniers si Norwich remporte son match en retard.

Outre les records du plus grand nombre de victoires (34) et de succès à l’extérieur (17) sur une année calendaire, les Cityzens prennent provisoirement quatre longueurs d’avance en tête de la Premier League sur Liverpool avant le déplacement des Reds ce dimanche(17h30) à Londres pour le choc contre Tottenham.

En cas de contre-performance de l’équipe entraînée par Jürgen Klopp, celle entraînée par Pep Guardiola sera solidement installé tout en haut du classement avant le traditionnel et un éventuel duel contre Leicester. En l’emportant largement à Newcastle, Manchester City a mis une belle pression sur son rival dans la course au titre. De quoi passer une fête de Noël au chaud.