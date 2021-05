Brest-PSG, les compos: Paris avec Rafinha, Neymar et Mbappé en pointe

Quatre jours après la victoire en finale de la coupe de France contre Monaco (2-0), Mauricio Pochettino a décidé de faire confiance à Rafinha pour cette dernière journée de Ligue 1. Face à Brest, Neymar fait son retour dans le onze aux côtés de Mbappé et Di Maria en attaque. Tout comme Kimpembe derrière.

Dos au mur, le PSG doit impérativement gagner pour croire encore au titre, ce dimanche, lors de la dernière journée de Ligue 1 (21h). Paris n’a plus son destin entre les mains et reste tributaire d’un faux pas de Lille à Angers. Mais Kylian Mbappé, qui est aligné en pointe, a prévenu cette semaine sur ses réseaux sociaux : "il faudra tout donner jusqu’au bout".

Pour ce match décisif, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner son trio magique devant avec l’international français, Angel Di Maria et Neymar. Le meneur de jeu brésilien, suspendu en finale de la Coupe de France mercredi contre Monaco (0-2), est de retour pour cette ultime sortie en Ligue 1. Un argument offensif de plus qui illustre la volonté de pousser le suspense jusqu’au bout dans cet exercice 2020-2021. Mauro Icardi et Moise Kean sont sur le banc.

Herrera et Danilo au milieu

Dans l’entrejeu, le coach argentin a décidé d’aligner Danilo Pereira, Ander Herrera et Rafinha. Marco Verratti, toujours blessé, n’est pas du déplacement en Bretagne. Derrière, Presnel Kimpembe fait son retour en charnière centrale avec Marquinhos, tandis que Colin Dagba et Abdou Diallo occuperont les couloirs. Keylor Navas sera bien présent dans les buts.

La compo du PSG: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Herrera, Rafinha - Di Maria, Neymar, Mbappé

La compo de Brest: Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Perraud, Faussurier - Belkebla, Honorat, Faivre, Magnetti - Charbonnier, Mounié