Brighton: Connolly aurait enfreint les règles Covid en invitant une femme chez lui

L'attaquant de Brighton Aaron Connolly aurait enfreint les règles sanitaires en invitant une femme à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec elle, selon les médias britanniques. L'Irlandais pourrait être sanctionné par son club.

Aaron Connolly dans la tourmente. D'après les médias britanniques, le jeune attaquant de Brighton (21 ans) aurait enfreint les régles sanitaires en vigueur au Royaume-Uni afin d'inviter une femme à son domicile. L'Irlandais, auteur de seulement deux buts cette saison en Premier League et probablement indisponible jusqu'à la fin de la trêve internationale (fin mars/début avril) à cause d'une blessure à une côte, risquerait une sanction de la part de son club.

"C'est choquant"

"C'est choquant. Aaron Connolly a invité la fille à la maison où il logeait et a couché avec elle, rapporte une source au Sun. ll semble que leur séance de sexe ait été filmée et qu'une vidéo ait été réalisée. Il semble aussi qu'il a enfreint les règles pour lutter contre le Covid en permettant à cette femme d'entrer dans la maison. Il pourrait bien avoir des ennuis avec le club à ce sujet."

D'après le Daily Mail, les Seagulls ont d'ores et déjà parlé à Aaron Connolly après la révélation des faits. "Nous sommes conscients des allégations formulées et les prenons extrêmement au sérieux", a réagi le club dans un communiqué. "L'affaire fera l'objet d'une enquête interne approfondie et sera traitée de manière appropriée."

Au moment des fêtes de fin d'année, Giovanni Lo Celso, Sergio Reguilon et Erik Lamela avaient également défrayé la chronique pour non respect du protocole sanitaire. Les trois joueurs de Tottenham avaient été aperçus en train de passer le réveillon de Noël avec une dizaine de personnes, alors que de tels rassemblements étaient interdits à Londres.