Burnley-Newcastle: Saint-Maximin grand artisan du précieux succès des Magpies

Sorti du banc peu avant l’heure de jeu, Allan Saint-Maximin a renversé le cours du match sur le terrain de Burnley, et permis à Newcastle de l’emporter (2-1) en Premier League.

Allan Saint-Maximin a peu joué cette saison, mais quand il fait son apparition sur la pelouse, c’est le visage de son équipe qui s’en trouve transformé. Le Français a débuté la rencontre sur le banc, et une fois qu'il l'a quitté, un seul ballon lui a suffi pour faire la différence, alors que Newcastle s’avançait vers une défaite.

Matej Vydra (18e) avait donné l'avantage à Burnley, inscrivant son troisième but en cinq matches. Le gardien de Newcastle Martin Dubravka a, lui, réalisé quelques prouesses dans son but pour permettre aux Toons d'espérer, jusqu'à l'entrée de Saint-Maximin. Le Français d’abord servi Murphy après une accélération côté droit (59e) , avant d’aller inscrire un but en solitaire de toute beauté (64e).

Newcastle prend ses distances avec la zone rouge

Une percée plein axe puis un crochet pour se remettre sur son pied gauche et armer une frappe imparable. C’est ce qu’on appelle une entrée décisive. Steve Bruce a eu du flair en lançant son attaquant. Longtemps blessé et victime du coronavirus, Saint-Maximin a connu une saison tronquée.

Mais son entrée fracassante offre un précieux succès, assez inespéré il faut bien le dire, aux Magpies, qui mettent fin à une disette de sept matches sans la moindre victoire. Celle-ci permet à Newcastle de prendre six points d’avance sur le premier relégable, Fulham (18e), avec un match en moins.