Premier League: Manchester City piégé par Leeds et Bielsa avant Dortmund

Manchester City s’est incliné ce samedi face à Leeds (1-2) lors de la 31e journée de Premier League. En supériorité numérique pendant la deuxième période, l’équipe entraînée par Pep Guardiola a cédé face à celle de Marcelo Bielsa, sur un doublé de Stuart Dallas.

Sergio Agüero toujours absent, Pep Guardiola a choisi de faire confiance à Gabriel Jesus et Raheem Sterling ce samedi contre Leeds. L’attaquant brésilien et le reste de l’attaque de Manchester City ont peiné face aux Peacoks et ont laissé filer de précieux points dans la course au titre en s'inclinant face au groupe de Marcelo Bielsa (1-2).

La classe de Dallas

Entre les deux rendez-vous européens contre le Borussia Dortmund (2-1 à l'aller), Manchester City a accueilli Leeds avec un effectif remanié au coup d’envoi. Malgré une domination en première période, les Skyblues se sont laissés surprendre par Stuart Dallas à quelques minutes de la mi-temps.

Après une errance défensive de Joao Cancelo, laissant tout loisir à Helder Costa de débouler dans son couloir, Patrick Bamford a parfaitement servi Stuart Dallas. D’un bel enchaînement, le joueur nord-irlandais a piégé la défense des Citizens (0-1, 42e). Solide en défense, Leeds a alors semblé capable de s’offrir un bel exploit face au leader de la Premier League.

L’horreur de Cooper a relancé City

Mais tout le travail réalisé jusque-là par les partenaires du gardien français Illan Meslier a été réduit à néant par le vilain geste de Liam Cooper. Le capitaine de Peacocks a découpé Gabriel Jesus juste avant la mi-temps. Son tacle, semelle en avant, au niveau du genou du Brésilien, lui a d’abord valu un carton jaune avant de voir l’arbitre l’expulser à la suite de l’intervention de la vidéo.

Toujours devant au retour des vestiaires, Leeds a fait le dos rond en début de seconde période. Face à l’inefficacité de son équipe, Pep Guardiola a rapidement effectué des changements tactiques et a décidé de sortir Benjamin Mendy et Nathan Aké. Manchester City a ensuite retrouvé sa belle maîtrise et a égalisé grâce à Ferran Torres à l’entame du dernier quart d’heure (1-1, 76e).

Leeds vise l’Europe, City freiné pour le titre

Le club mancunien a ensuite poussé pour tenter d’arracher un quatrième succès consécutif en championnat et ainsi prendre provisoirement 17 points d’avance sur Manchester United en tête du classement. Mais au plus fort de la domination de City, un nouveau contre mené à la perfection par Leeds a plombé les espoirs des pensionnaires de l’Etihad. Lancé par le Macédonien Ezgjan Alioski, Stuart Dallas a conclu et s’est offert un beau doublé pour infliger à Manchester City sa quatrième défaite de la saison en Premier League (2-1, 91e).

En s’imposant contre l’équipe de Pep Guardiola, le groupe de Marcelo Bielsa se rapproche des places européennes. Neuvième avec 45 points, Leeds se trouve à seulement sept longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions.

De son côté, Manchester City ne parvient pas à mettre la pression sur United avant le déplacement des Red Devils ce dimanche sur le terrain de Tottenham. En cas de victoire face aux Spurs de José Mourinho, les partenaires de Paul Pogba et Marcus Rashford reviendraient à onze longueurs de City.

Probablement insuffisant pour rivaliser dans la course au titre, mais cette défaite des Skyblues contre Leeds a prouvé qu’ils ne pouvaient pas lever le pied cette saison. Surtout, le doute pourrait s’immiscer avant le quart de finale retour de Ligue des champions, mercredi prochain, contre Dortmund.