Championship: le Burnley de Kompany, premier promu en Premier League

Alors qu'il reste encore six journées à jouer dans la saison régulière de Championship, Burnley a d'ores et déjà décroché son billet pour remonter en Premier League la saison prochaine. Le coach Vincent Kompany, ancien joueur phare de Manchester City, fait des merveilles.

Mission déjà accomplie pour Vincent Kompany. Grâce à sa victoire sur le terrain de Middlesborough (2-1) ce vendredi soir, lors de la 41e journée de Championship, Burnley a validé son retour en Premier League.

A six journées de la fin

Leader de la deuxième division anglaise, l'équipe du Lancashire compte neuf points d'avance sur son dauphin Sheffield United, 19 unités de plus que Luton et 20 d'avance sur son adversaire du soir, Boro. A six journées de la fin de la saison réguière. Les deux premières places sont synonymes de montée directe, sans passer par la case playoffs.

Sacrée performance pour les joueurs de Vincent Kompany. Ce dernier, ancien cadre du Manchester City de Pep Guardiola, vit là sa première expérience sur un banc anglais. Nommé en juin dernier, l'ex défenseur de 36 ans avait auparavant fait ses gammes de coach à Anderlecht, dans son pays natal.