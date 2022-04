Chelsea: Abramovich demande aux candidats au rachat d'augmenter leurs offres de 500 millions

Selon la presse britannique, Roman Abramovich a demandé aux trois derniers candidats au rachat de Chelsea de revoir leurs offres à la hausse afin de reverser plus d'argent à une fondation caritative au profit des victimes de la guerre en Ukraine.

Il réclame plus de sous. Pour la bonne cause. Selon plusieurs médias anglais dont Sky Sports, Roman Abramovich a demandé aux trois principaux candidats au rachat de Chelsea de revoir leurs offres à la hausse. L'homme d'affaires russe aurait exigé de leur part 500 millions de livres sterling supplémentaires (environ 590 millions d'euros), afin d'atteindre un prix global de 2,5 milliards de livres (3 milliards d'euros) pour reverser davantage d'argent à des associations caritatives.

Actuel troisième de Premier League, Chelsea est suspendu à cette vente qui traîne en longueur depuis l'annonce début mars du départ prochain d'Abramovich, oligarque visé par des sanctions de Londres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'après les dernières informations de la presse britanniques, les trois candidats encore en lice ont été conviés à un dernier grand oral cette semaine à Stamford Bridge.

Trois dossiers encore en lice

Après le retrait de la famille Ricketts, deux de ces trois dossiers en lice sont "made in USA" : Stephen Pagliuca, co-patron des Boston Celtics (NBA) ; et un consortium mené par Todd Boehly, co-propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball), qui s'est entouré de George Osborne, ancien ministre britannique de l'Economie. La troisième offre est britannique et emmenée par Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de British Airways, qui s'est notamment assuré le soutien de Serena Williams et Lewis Hamilton.

Le flou reste total concernant le calendrier de la vente. Une fois qu'Abramovich, la direction du club et la banque d'affaires Raine Groupe auront désigné leur offre "préférée", il faudra l'aval du gouvernement et de la Premier League. Pour rappel, Abramovich a précisé dès l'annonce de la mise en vente qu'il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu'il a concédés aux Blues, estimés à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros) et que le "produit net" de la vente serait reversé à une "fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine".

D'après Sky Sports, le milliardaire de 55 ans souhaite qu'un milliard de livres sterling (1,2 milliards d'euros) soit remis à des œuvres caritatives immédiatement après la conclusion de la vente. Le média rappelle par ailleurs qu'il ne devra recevoir aucun des fonds versés par le nouveau propriétaire.