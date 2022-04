Chelsea: Abramovich dément avoir emprunté à des milliardaires américains pour payer les salaires

Roman Abramovich, propriétaire et président de Chelsea, a démenti avoir emprunté de l'argent à des amis milliardaires américains pour payer les salaires des employés, des joueurs et du staff des Blues.

Acculé par les sanctions, Roman Abramovich assure de ne pas avoir fait appel à ses amis milliardaires américains pour payer les salaires des employés de Chelsea. Le média indépendant britannique Page 6 avait révélé l’information mardi. Elle a été démentie par un porte-parole de l’oligarque russe, propriétaire et président de Chelsea, qu’il a mis en vente après la guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine.



Ces informations sont "fausses", selon le représentant de l’homme d’affaires dans des propos rapportés par le site britannique City AM, spécialise dans la finance. "Il n'a pas parlé avec ces personnes ni demandé de fonds à ces personnes, assure encore ce dernier. Nous avons contacté la source d'origine de Page 6 car ils ne nous ont pas contactés avant la publication."

690.000 euros de salaires chaque semaine à Chelsea

Les avoirs et comptes bancaires d’Abramovich ont été gelés au Royaume-Uni, en Europe mais aussi aux Etats-Unis en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, président russe à l’origine de la guerre. Selon Page 6 mais aussi le New York Post, Abramovich aurait alors fait appel à ses riches amis américains, dont certains de Hollywood, Wall Street et du monde de la technologie, pour lui prêter un million de dollars (920.000 euros) chacun afin de le maintenir à flot. Une aide qui lui permettrait notamment de régler les 690.000 euros de salaires hebdomadaires à verser.

Ces proches seraient majoritairement réfractaires à faire un geste envers une personne ciblée de près par les autorités. "Roman demande à certains de ses amis puissants les plus proches de le laisser emprunter un million de dollars (920.000 euros), a ainsi confié une source à Page 6. Il dit qu'il n'a jamais manqué la paie de son personnel, qui est de 750.000 dollars (690.000 euros) par semaine, et avec ses avoirs gelés, il ne peut pas payer son personnel. Il a tendu la main au producteur et réalisateur hollywoodien Brett Ratner et à la famille Rothschild, parmi tant d'autres, pour obtenir de l'argent, mais – bien qu'ils soient bons amis avec Roman – ils n'ont pas accepté de lui donner de l'argent parce qu’ils ne l’ont pas en liquide ou parce qu’ils ne connaissent pas les répercussions en vertu du droit international."

Abramovich tente de maintenir ses actifs en s’incluant dans les négociations de paix avec les Ukrainiens, qui le soupçonnent d’avoir un lien direct avec Poutine. Ce qu’il nie. La semaine dernière, il a fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement lors de discussions pour la paix, tout comme deux négociateurs ukrainiens. Cela aurait été orchestrée par des partisans de la ligne dure russe qui voulaient saboter les pourparlers.