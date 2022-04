Chelsea: Tuchel vit le départ de Rüdiger comme une grande perte

Indiscutable en défense depuis l’arrivée sur le banc de touche de Thomas Tuchel à Chelsea à l’hiver 2021, Antonio Rüdiger quittera les Blues à la fin de la saison. Une décision loin d’enchanter son entraineur qui, en conférence de presse ce mercredi, a partagé sa déception.

Peu titulaire avant l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche à l’hiver 2021, Antonio Rüdiger (29 ans) va fortement manquer à la défense de Chelsea, de laquelle il est désormais devenu un maillon essentiel. Libre de s’engager avec le club de son choix à l’issue de la saison, le défenseur a décidé de ne pas prolonger son contrat et de relever un nouveau challenge.

Si l’identité du futur club n’est pas encore connue, le Real Madrid semble être en pole position dans ce dossier. Une réalité peu appréciée par Thomas Tuchel qui, en conférence de presse ce mercredi, a partagé sa déception à l'idée de voir un de ses cadres partir, notamment en raison de son leadership: "Personne n’aime cette décision mais nous devons l’accepter. Il donne de la confiance à tout le monde dans le vestiaire. C’est un personnage unique et il joue à un niveau exceptionnel. Il attire parfois l’attention sur lui, il aime les responsabilités", comme précisé par l'ancien coach du PSG.

"La vie continuera"

Malgré cette déception, Tuchel compte vite passer à autre chose et s’adapter à la vie sans Rüdiger: "De la pré-saison à la saison prochaine, la vie continuera, que nous en soyons heureux ou non, et je serai impliqué avec tout mon cœur et toutes mes connaissances."

À voir quelles solutions choisiront les dirigeants de Chelsea pour remplacer l’Allemand. D’autant qu’Andreas Christensen, lui aussi en fin de contrat au moins de juin, a de grandes chances d’imiter son compère en défense. Si la situation paraît délicate, Tuchel se veut optimiste pour l’avenir: "Nous allons essayer de tirer le maximum de l’équipe que nous avons (…) Je tomberai amoureux de l’équipe que j’aurai et la pousserai au maximum."

En attendant la fin du championnat, Rüdiger aura certainement à cœur d’assurer au troisième de Premier League, une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Avec sept points d’avance sur le cinquième Tottenham, cette mission semble bien embarquée.