Chelsea: Azpilicueta s’embrouille avec un supporter, Tuchel "comprend le fan"

Après la défaite de Chelsea face à Arsenal, mercredi soir à Stamford Bridge, César Azpilicueta s’est accroché avec un supporters des Blues. Son entraîneur Thomas Tuchel, témoin de la scène, a confié qu’il comprenait le fan en question.

César Azpilicueta a vécu un match compliqué, mercredi soir face à Arsenal. Capitaine des Blues et leader de la défense, encore plus en l’absence d’Antonio Rudiger, il a vu son équipe concéder quatre buts. Sur le dernier, c’est même lui qui a offert le pénalty en faisant faute sur Bukayo Saka. Une heure plus tôt, l’Espagnol avait pourtant marqué le but du 2-2, devenu anecdotique.

Chelsea a perdu ses trois derniers matchs à domicile, contre Brentford, le Real Madrid et Arsenal. Alors après le coup de sifflet final, pendant que les supporters des Gunners donnaient de la voix, ceux des Blues quittaient le stade ou montraient leur mécontentement. L’un d’eux, au premier rang, a ironiquement applaudi Azpilicueta pour la performance de son équipe.

Tuchel comprend le supporter

L’Espagnol, capitaine de Chelsea, a d’abord réagi avec incompréhension, les bras ballants, puis s’est éloigné, avant de finalement revenir sur ses pas pour aller à la rencontre de ce supporter. L’altercation a duré une quarantaine de secondes, avec un Azpilicueta furieux et un supporter qui s’est calmé, pouces levés quand le joueur des Blues s’est finalement retiré.

Thomas Tuchel, depuis son banc, a aperçu la scène. "Je l’ai vu, mais honnêtement, je peux aussi comprendre le supporter", a-t-il indiqué en conférence de presse, sans réellement prendre la défense de son joueur et capitaine. Les Blues doivent désormais retrouver le chemin de la victoire pour gagner en sérénité.