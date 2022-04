Premier League: la victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea

Arsenal s’est imposé contre Chelsea (4-2) mercredi soir, au terme d’un match intense en Premier League. Les Gunners ont pris le dessus en deuxième période et se replacent dans la course pour la qualification en Ligue des champions.

Match à rebondissements mercredi soir entre Arsenal et Chelsea, en match en retard de la 25e journée de Premier League. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et le duel a finalement tourné en faveur d’Arsenal (4-2) qui se relance dans la course à l’Europe.

Les Gunners ont ouvert le score par Nketiah (13e), qui inscrit là son premier but de la saison. Chelsea a répliqué quatre minutes plus tard, avec un but de Werner (17e), en forme en ce moment. Arsenal a repris l’avantage à la demi-heure de jeu grâce à Emile Smith-Rowe (27e) et César Azpilicueta a une nouvelle fois répondu quelques instants plus tard (32e).

Après une première période équilibrée et de haute volée, les Gunners ont pris le dessus, encore une fois par Nketiah (57e), auteur d’un doublé. Saka enfoncera le clou sur penalty dans le temps additionnel (92e), après une faute d’Azpilicueta.

Très bonne opération pour Arsenal qui rebondit après trois défaites de suite et revient à auteur de Tottenham, 4e. Les Gunners se relancent dans la course à l’Europe.

De son côté, Chelsea a encore une fois payé son manque d'efficacité défensive. Mais si la défaite n'a guère de conséquences immédiates au classement, les hommes de Thomas Tuchel étant toujours 3es avec cinq points d'avance sur Tottenham et Arsenal, c’est la manière qui inquiète. Car les Blues ont encaissé 11 buts lors de leurs trois derniers matchs à domicile.

City reprend la tête du championnat

Pendant ce temps-là, Manchester City s’est imposé contre Brighton (3-0), cette fois en match en retard de la 30e journée. Les Citizens ont ronronné pendant une mi-temps, avant de passer à l’action inscrivant trois buts en deuxième période: Mahrez (53e), Foden (65e) et Bernardo Silva (82e). City repasse devant Liverpool en tête du championnat, avec un point d’avance.

Mercredi soir, Newcastle a également battu Crystal Palace (1-0), et Everton et Leicester ont fait match nul (1-1).