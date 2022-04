Chelsea: l'étrange excuse de Tuchel pour expliquer la défaite contre Arsenal

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a mis en cause la pelouse de Stamford Bridge après la défaite contre Arsenal (2-4) mercredi soir, la troisième de suite des Blues à domicile.

C’est une excuse que l’on n’avait pas vu venir. Mercredi soir, après la défaite de Chelsea face à Arsenal (2-4), Thomas Tuchel, le coach des Blues, a remis en cause la pelouse de Stamford Bridge. "Ça sonne comme une excuse mais le terrain est très difficile à jouer ici, ce n’est pas en notre faveur", a regretté l’Allemand.

Tuchel a notamment pris en exemple le premier but des Gunners, inscrit sur une mauvaise passe de Christensen interceptée par Nketiah. "Le ballon rebondit très bizarrement devant Andreas, a souligné l’entraîneur de Chelsea. Mais on fait surtout la même erreur que contre le Real Madrid. Ça nous avait coûté la qualification en Ligue des champions, cette fois ça nous coûte le match."

"Il faut que ça cesse"

Le terrain n’est toutefois pas le seul responsable de la défaite des Blues et il n’est pas en cause sur les trois autres buts d’Arsenal. "Il faut avoir la bonne tactique, et je doute que j’avais bon là-dessus, a reconnu Tuchel. Il faut aussi la bonne composition d’équipe et je doute aussi que j’avais bon de ce côté-là."

L’Allemand a toutefois refusé de prendre toute la responsabilité de cette défaite et a pointé l’attitude de ses joueurs. "Ils reçoivent tous les louanges quand ils gagnent et ils doivent affronter la réalité : il est impossible de gagner des matchs comme celui-ci si vous faites autant d’erreurs de ce niveau. Il faut que ça cesse." Les Blues sont encore 3e de Premier League, avec un petit matelas d’avance sur Tottenham et Arsenal, mais ils doivent retrouver le chemin du succès à domicile.