Chelsea: "C'est clairement rouge", fustige Azpilicueta après la faute de Mané

Alors que Chelsea et Liverpool se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2) ce dimanche en Premier League, Cesar Azpilicueta n'a pas apprécié le fait que Sadio Mané n'ait pas pris un carton rouge en début de rencontre.

Cesar Azpilicueta ne digère pas. Alors que Chelsea s'est arraché pour aller chercher le nul face à Liverpool (2-2), le capitaine des Blues estime que Sadio Mané aurait dû recevoir un carton rouge pour un coup de coude après quelques secondes de jeu.

"C'est clairement rouge. Peu importe si c'est le début du match, il ne va pas au duel et il ne regarde pas le ballon. Je ne comprends pas. Bien sûr, cela change beaucoup de choses sur le déroulé du match", a fustigé le latéral de Chelsea au micro de Sky Sports.

Un jaune orangé pour Carragher

Interrogé sur l'action, Jamie Carragher s'est montré très évasif sur la question. "Ca valait plus qu'un jaune, mais pas tout à fait rouge", a expliqué l'ancien joueur de Liverpool sur le plateau de Sky Sports. Simplement averti, Sadio Mané s'est montré décisif en ouvrant le score et mettre fin à une disette de neuf rencontres sans marquer.

Si Mohamed Salah pensait avoir fait le break, Chelsea est finalement revenu grâce à un coup de génie de Kovacic et un excellent Edouard Mendy. Ce nul n'arrange personne, puisque Chelsea et Liverpool accusent dix et onze points de retard sur Manchester City, qui s'envole en tête de la Premier League après sa victoire à Arsenal.