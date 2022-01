Arsenal-Manchester City: Rodri visé par de nombreux projectiles après son but

Auteur du but de la victoire de Manchester City contre Arsenal (2-1) samedi en Premier League, Rodri s'est lâché en laissant éclater sa joie devant les supporters des Gunners. Certains lui ont répondu par des doigts d'honneur ou en lançant des bouteilles en plastique.

Des rouleaux de papier toilette, des bouteilles en plastique, mais aussi des briquets et tout un tas d’objets n’ayant rien à faire sur un terrain de football. Bourreau d’Arsenal samedi lors de la victoire renversante de Manchester City à l’Emirates Stadium (2-1), pour la 21e journée de Premier League, Rodri a été visé par des projectiles au moment de célébrer son but. Après avoir trompé Aaron Ramsdale dans le temps additionnel de la seconde période, le milieu de terrain espagnol a retiré son maillot avant de laisser éclater sa joie devant les supporters des Gunners.

Un carton jaune pour Rodri

Abattus devant le scénario du match, et fous de rage face à cette célébration jugée par certains trop provocante, ils lui ont répondu par des doigts d’honneur. D’autres ont aussi cherché à l’atteindre avec divers projectiles. Rodri, lui, a été sanctionné d’un carton jaune pour avoir enlevé son maillot, comme le veut le règlement. "Nous avons eu du mal en première mi-temps, mais nous avons eu davantage le contrôle en seconde période. Arsenal a fait un bon match, mais nous avons montré notre personnalité de champions. Nous avons appris ces dernières années qu’il faut toujours pousser. Quand je marque ce but, je ne sais même pas ce que je fais là. C’était fou", a-t-il réagi après la rencontre, sans commenter la réaction des fans d’Arsenal sur son but.

Reste à savoir si cet épisode entraînera l'ouverture d'une enquête ou des sanctions de la part de la Fédération anglaise. Sur un plan purement sportif, les Skyblues ont profité de cette victoire pour prendre le large en tête du classement avec provisoirement onze points d'avance sur Chelsea et douze sur Liverpool, deux équipes qui ont rendez-vous ce dimanche à Stamford Bridge pour un choc très attendu (17h30).