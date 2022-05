Chelsea: "c’est notre Neymar, notre Mbappé", Tuchel encense encore Kanté

Thomas Tuchel a encore couvert d’éloge N’Golo Kanté, dont il compare l’apport à ceux de Neymar, Mbappé, Van Dijk ou De Bruyne, tout en regrettant les nombreuses blessures qui l'ont éloigné des terrains cette saison.

Chelsea a assuré sa troisième place en Premier League, jeudi en arrachant le match nul à Leicester (1-1). N’Golo Kanté y a participé 72 minutes après avoir repris la compétition le week-end dernier en finale de la FA Cup face à Liverpool. Le Français avait manqué les trois rencontres précédentes sur blessure. Et sa présence sur le terrain a ravi Thomas Tuchel qui regrette de ne pas avoir davantage pu compter sur lui cette saison.

"Si vous ne l'avez qu'à 40%, c'est un énorme problème"

"Je pense qu'il est notre joueur clé, clé, clé, répète-t-il. Mais les joueurs clés, clés, clés doivent être sur le terrain. Il ne joue que 40% des matchs. C'est donc peut-être un miracle que nous soyons arrivés à la troisième place. Parce qu'il est notre Mo Salah, il est notre (Virgil) Van Dijk, il est notre (Kevin) De Bruyne, il est simplement ce joueur. C'est notre Neymar, c'est notre Kylian Mbappé, c'est lui qui fait la différence. Et si vous ne l'avez qu'à 40%, c'est un énorme problème."

"Compte tenu de ce pourcentage, c'est peut-être un miracle de voir à quel point nous produisons des résultats cohérents, poursuit-il. Parce que j'ai vu Liverpool sans Van Dijk la saison dernière et ils ont beaucoup lutté. Et vous voyez la différence. Donc N'Golo est notre joueur clé, et il doit être sur le terrain."

L’international français a connu plusieurs pépins physiques depuis août dernier (genou, aine, coronavirus) qui lui ont fait manquer 19 matchs toutes compétitions confondues (pour 41 joués). Tuchel espère résoudre ces problèmes physiques. "J'espère que oui, confie-t-il. C'est difficile à vivre, car c'est important pour lui d'être là et d'avoir le rythme. Je pense qu'il a bien joué, mais il peut jouer tellement mieux.

"C'est une préoccupation, il nous manque beaucoup"

"Donc, il commence constamment à prendre du rythme, puis une fois qu'il a pris du rythme, il se blesse un peu et il est de nouveau absent. Imaginez l'année dernière, il a reçu le trophée d’homme du match lors des cinq dernières rencontres de Ligue des champions. Ils lui ont même remis le trophée avant le match, car c’était clair qu'en jouant, il serait l'homme du match. C'était comme ça. Et ce gars qui devient l'homme du match à chaque match de la Ligue des champions, n'est là que pour 40% du match. C'est énorme pour nous. Nous faisons tout pour le résoudre, et bien sûr lui aussi."

"Je ne le blâme pas, c'est une préoccupation et c'est un fait qu'il nous manque beaucoup. Parce qu'il apporte quelque chose d'unique dans le football mondial. Il a cette capacité à élever tout le monde et à faire la différence. Et c'est le défi pour lui, et pour nous." Jeudi, il a été retenu par Didier Deschamps dans la liste des joueurs convoqués pour les quatre matchs de la Ligue des Nations en juin.