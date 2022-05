Mercato: le Barça préférerait Alonso à Gaya

Le FC Barcelone, à la recherche d'un latéral gauche en guise de remplaçant de Jordi Alba, aurait jeté son dévolu sur Marcos Alonso, selon le journal catalan Sport. L'arrière gauche de Chelsea arrive en fin de contrat en juin 2023 et couterait moins cher que Gaya, latéral de Valence un temps visé.

Le FC Barcelone, à la recherche d'un latéral gauche en guise de remplaçant de Jordi Alba, aurait finalement choisi Marcos Alonso, selon le quotidien catalan Sport. L'arrière gauche de Chelsea arrive en fin de contrat en juin 2023, tout comme Gaya, aussi suivi par le Barça, mais finalement hors course en raison du prix de son transfert.

Une rencontre avec Valence mardi

Mardi, des représentants du Barça et de Valence, avec leurs deux présidents, Joan Laporta et Anil Murthy, à leur tête, ont déjeuné dans un restaurant de Barcelone. Au cours de la réunion, les deux clubs ont mis plusieurs noms sur la table. L'un d'entre eux était José Luis Gayà, arrière gauche du club. Le contrat du capitaine de Valence expire en 2023 et il a une offre de prolongation, même si selon les audios de Murthy, le club de Mestalla souhaiterait le vendre. Le Barça cherche un arrière gauche capable de rivaliser avec Jordi Alba et Gayà a toujours été l'un des favoris du directeur du football Mateu Alemany pour renforcer ce poste.



Cependant, selon les informations du quotidien Sport, le joueur favori à l'heure actuelle pour renforcer le poste d'arrière gauche du Barça est Marcos Alonso, le joueur de Chelsea. En effet, le club blaugrana aurait déjà conclu un accord avec l'international espagnol pour trois saisons, en espérant qu'il fasse le forcing auprès de Chelsea dans les prochains jours pour que les Blues le laissent partir gratuitement. Marcos Alonso, qui est également sous contrat jusqu'en 2023, aurait déjà fait savoir à son club qu'il souhaitait revenir en Liga cet été selon le quotidien catalan.

Un choix purement économique

Il aurait aussi eu des contacts avec l'Atletico de Madrid, mais a finalement opté pour le Barça, qui espère que le club anglais sera ouvert aux négociations, sachant que de son côté, Marcos Alonso est sûr que son club fera un geste car il comprend sa situation personnelle. Le Barça a de nombreux postes à renforcer cet été et ne prévoit pas de faire une grosse dépense au poste de latéral gauche, car il sait que Jordi Alba continuera à être titulaire dans l'équipe première.

L'une des raisons pour lesquelles Marcos Alonso devance Gayà est qu'ils pensent que Chelsea demandera moins d'argent que Valence et aussi parce que le joueur madrilène acceptera une masse salariale inférieure à celle du Valencien, qu'ils valorisent pour plus tard, quand Alba ne sera plus aussi important dans l'équipe qu'aujourd'hui.