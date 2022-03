Chelsea: des perquisitions et une arrestation dans l'enquête sur la naturalisation portugaise d'Abramovich

La justice portugaise a ouvert en janvier dernier une enquête sur la procédure de naturalisation de Roman Abramovich, propriétaire sous pression de Chelsea, qui a obtenu la nationalité portugaise en avril 2021. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs perquisitions ont été menées à Porto.

Ce début d'année 2022 est décidément très compliqué pour Roman Abramovich. La justice portugaise a mené plusieurs perquisitions et arrêté le rabbin de la communauté de Porto dans le cadre d’une enquête sur la naturalisation de descendants des juifs dont a bénéficié le milliardaire russe, ont annoncé vendredi soir les autorités. L’enquête porte sur des faits "susceptibles de constituer des délits de trafic d'influence, de corruption active, de falsification de documents, de blanchiment d’argent" ou encore de fraude fiscale", précise un communiqué du ministère public.

Daniel Litvak, grand rabbin de Porto, a été arrêté jeudi a Porto, alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Israël, selon les médias locaux. Il doit être présenté ce samedi à un juge qui décidera des mesures de contrôle judiciaire qui lui seront appliquées. La justice portugaise avait ouvert en janvier dernier une enquête sur la procédure de naturalisation d'Abramovich, propriétaire de Chelsea, qui a obtenu la nationalité en avril 2021. Il avait bénéficié d'une loi permettant à tous les descendants de Juifs séfarades, persécutés et expulsés à la fin du XVe siècle, d'obtenir la nationalité portugaise.

Des soupçons sur de fausses attestations

Dans le cadre de cette loi, les communautés israélites de Porto ou de Lisbonne doivent fournir un certificat attestant l'ascendance juive. Des responsables de ces communautés sont soupçonnés d’avoir délivré de fausses attestations sur l’ascendance juive de plusieurs candidats, indique dans un communiqué la communauté israélite de Porto qui réfute ces accusations. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi de réparation, il y a sept ans, plus de 137.000 demandes de nationalité ont été déposées. Le Portugal a accordé la citoyenneté à plus de 56.000 descendants de juifs séfarades, selon les chiffres rappelés par la communauté israélite de Porto.

Abramovich est par ailleurs dans la tourmente en raison de ses liens supposés avec le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine par son armée. Il fait partie des personnalités sanctionnées par le gouvernement britannique. Ses avoirs sont désormais gelés, il ne peut plus réaliser de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques, et est interdit de voyager. La vente de Chelsea annoncée par l'homme d'affaires a aussi été bloquée. Elle reste possible mais son propriétaire ne pourrait en tirer aucun profit.