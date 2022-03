Chelsea: Abramovich autorisé à vendre, des joueurs envisageraient de casser leurs contrats

Selon la presse anglaise, la vente de Chelsea a été autorisée à Roman Abramovich par le gouvernement anglais et pourrait être effective dans six semaines. De leur côté, certains grands joueurs des Blues étudieraient la possibilité de rompre leur contrat.

Malgré un assouplissement annoncé, les sanctions contre Roman Abramovich devraient bien avoir des conséquences sur Chelsea. Le propriétaire russe du club londonien aurait finalement reçu le feu vert du gouvernement britannique pour sa vente, après qu’elle fût bloquée pour une proximité jugée entre Abramovich et Vladimir Poutine dans le contexte tendu de l'invasion de la Russie en Ukraine. En parallèle, des joueurs étudieraient la possibilité de quitter le club.

Un accord trouvé dans les 4 à 6 semaines?

Ainsi, The Athletic annonce qu’un accord de vente pourrait être trouvé dans les quatre à six prochaines semaines, en dépit des sanctions actuelles qui pèsent sur Chelsea. Pour rappel, les actifs de l’oligarque ont été bloqués, la vente de billets, de marchandises et de produits dérivés a été interdite, alors que ses frais ont aussi été limités pour les déplacements et les prolongations de contrats temporairement interdites.

Une information confirmée par The Telegraph qui indique de son côté qu’Abramovich a fait savoir à la banque d’affaires en charge de la vente d’accélérer le processus. Néanmoins, la possibilité d’une vente, dont les bénéfices iraient à une association venant en aide les victimes de la guerre en Ukraine, n’empêcherait pas certains départs.

Les joueurs dans le flou

Le médias anglais apprend également que plusieurs "stars" sont en train d’échafauder un plan et d'échanger avec leurs agents pour éventuellement quitter le club en rompant leur contrat. Reste à connaitre leurs identités et à savoir si cela peut intervenir rapidement.

Bref, le contexte est flou alors qu les Blues doivent disputer un 8e de finale retour de Ligue des champions ce mercredi face au LOSC.