Chelsea: un compte bancaire bloqué, avant un possible allègement des restrictions

Le gouvernement britannique a ouvert des négociations avec les conseillers de Roman Abramovitch afin de finaliser le plus rapidement possible la vente de Chelsea après le départ de l'homme d'affaires russe. Les restrictions qui pèsent sur le club devraient être assouplies.

Le gouvernement britannique veut aller vite. Le Royaume-Uni envisage d'assouplir certaines restrictions imposées à Chelsea afin de libérer des fonds pour permettre au club de Premier League de poursuivre ses activités après avoir imposé des sanctions au propriétaire milliardaire Roman Abramovitch, a déclaré Downing Street.

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a expliqué ce vendredi que le gouvernement était en "contact permanent" avec le club et la Premier League, et avait invité Chelsea à demander une licence modifiée. "Nous allons évidemment travailler avec le club et la ligue pour envisager tout changement nécessaire sur le plan opérationnel", a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Financial Times.

Barclays suspend le compte de Chelsea

En parallèle, Barclays a annoncé bloquer temporairement le compte bancaire de Chelsea afin d'évaluer la permission accordée à Chelsea de poursuivre ses activités liées au football, rapporte Sky Sports.

Le Gouvernement britannique a ouvert des négociations avec les conseillers de Roman Abramovitch sur les conditions de la vente de Chelsea et veut conclure l'affaire le plus rapidement possible, selon la presse anglaise. Mais pour cela, Abramovitch devrait accepter d'annuler des prêts de plus d'1,5 milliard de livres sterling (environ 1,8 milliard d'euros) sans recevoir aucun revenus.

Le gouvernement est prêt à accorder une autorisation spéciale au groupe Raine pour qu'il puisse conclure la vente, tout en conservant un droit de regard sur le processus et en exigeant que l'intégralité de l'argent collecté soit reversé à des organisations caritatives liées à l'Ukraine.

Nike reste à bord

Si Chelsea a perdu l'un de ses principaux sponsors avec Three, Nike devrait bien rester partenaire avec les Blues, annonce The Athletic. Une bonne nouvelle étant donné l'importance du partenariat (60 millions de livres par saison depuis 2016, soit 71 millions d'euros pour les 15 prochaines années). Ce jeudi, le Gouvernement britannique avait sanctionné l'homme d'affaires russe, en bloquant notamment la vente du club.

Cette sanction empêche désormais les Blues de vendre des places et d’accueillir des supporters adverses. Seules les abonnés pourront encore assister aux matchs cette saison. Les boutiques du club resteront fermées. Le but de cette sanction est de s’assurer que Roman Abramovich ne puisse plus tirer aucun argent de son activité à la tête du club. Une terrible nouvelle aussi en vue du mercato... Pour le moment, le club ne pas recruter. Le gouvernement britannique a toutefois décidé de maintenir la licence à Chelsea pour évoluer en Premier League afin de préserver l’intérêt du championnat.