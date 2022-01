Chelsea-Tottenham: le choc pour les Blues avec un but somptueux de Ziyech

Emmené par un Hakim Ziyech en grande forme et auteur d'un but sublime, Chelsea a réussi un joli coup en venant à bout de Tottenham (2-0), ce dimanche, lors de la 23e journée de Premier League. Thiago Silva a lui aussi marqué.

Cette fois, pas de remontée totalement folle des Spurs. Quatre jours après avoir renversé Leicester au bout du temps additionnel (3-2), Tottenham n’a pas pu reproduire ce scénario contre Chelsea ce dimanche. Nettement dominateurs à Stamford Bridge, les Blues se sont imposés 2-0 lors de la 23e journée de Premier League. Un succès qui leur permet de conforter leur troisième place et de revenir provisoirement à un petit point de Liverpool, qui compte toutefois deux matchs en moins. Pour Antonio Conte, il s’agit d’une première défaite en championnat depuis son retour en Angleterre début novembre. Son équipe reste scotchée au septième rang, simplement devancée par Arsenal à la différence de buts.

Ziyech en grande forme

Après un premier acte fermé, et honnêtement assez décevant, la victoire de Chelsea s'est dessinée au retour des vestiaires. Avec d'abord un bijou signé Hakim Ziyech (47e). Déjà buteur mardi à Brighton (1-1), le Marocain, pas convoqué pour la CAN en raison de différends avec son sélectionneur Vahid Halilhodzic, retrouve peu à peu son meilleur niveau. Celui qui avait aidé l'Ajax Amsterdam à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions en 2019. Celui qui avait poussé Chelsea à débourser 40 millions d'euros pour le faire signer l'année suivante. Thomas Tuchel lui fait de plus en plus confiance et Ziyech lui rend bien. Face aux Spurs, c'est donc lui qui a ouvert le score, et réchauffé le public, sur une sublime frappe enroulée du gauche à l'entrée de la lucarne. Un boulet de canon venu nettoyer la lucarne d'un Hugo Lloris impuissant.

Le champion du monde n'a rien pu faire non plus sur le but du break inscrit par Thiago Silva. Toujours aussi efficace de la tête, l'ancien capitaine du PSG est parvenu à dévier un coup de franc de Mason Mount (55e) pour assommer pour de bon les visiteurs. Déjà son troisième but cette saison. Supérieur physiquement et techniquement, Chelsea a su conserver jusqu'au bout cet avantage. Avec notamment une grosse parade de Kepa Arrizabalaga devant Harry Kane (86e). Une bonne façon de reprendre confiance après deux derniers résultats décevants (défaite contre City, nul à Brighton), même si la soirée aurait pu être encore meilleure pour les Blues avec un but de Romelu Lukaku. Le Belge, qui a buté à quelques reprises sur Lloris, n'a plus marqué en Premier League depuis le 29 décembre.