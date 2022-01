Chelsea: Tuchel s'exprime sur la situation tendue de Dembélé au Barça

En conférence de presse vendredi, Thomas Tuchel a été questionné sur le cas Ousmane Dembélé, qu'il a connu au Borussia Dortmund. L'entraîneur de Chelsea a rappelé son affection pour l'ailier du FC Barcelone, tout en bottant en touche au sujet de son avenir.

Entre une question sur les derniers résultats décevants de Chelsea, une autre sur sa gestion du cas Romelu Lukaku et une mise au point sur l'avenir d'Antonio Rüdiger, Thomas Tuchel a été questionné ce vendredi en conférence de presse sur la situation... d'Ousmane Dembélé. Un joueur qu'il connaît plutôt bien pour l'avoir eu sous ses ordres au Borussia Dortmund (2016-2017) et pour qui il garde de l'affection.

"C’est un très bon joueur quand il est à son meilleur niveau. J’ai été très chanceux de l’avoir entraîné quand j’étais à Dortmund. Ça n’a duré qu’un an. Ça aurait pu être plus long mais je suis parti (à Paris) et lui aussi (à Barcelone). Depuis, nous ne sommes pas en contact proche", a réagi l'entraîneur des Blues, indiquant qu’il lui est arrivé de croiser le champion du monde 2018 ou d'échanger avec lui par messages, notamment lorsqu’il était au PSG à l’occasion des rassemblements de l’équipe de France.

Mais lorsqu'il a été relancé sur le feuilleton Dembélé, invité par le Barça à se trouver un nouveau club dès cet hiver, Tuchel a préféré botter en touche. "Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il se trouve dans cette situation, je ne connais pas les détails. Je sais ce que je ressens quand on parle de mes joueurs alors mieux vaut ne pas en parler", a-t-il insisté.

En fin de contrat l'été prochain avec Barcelone, Dembélé a un temps semblé proche de prolonger. Puis ce dossier a traîné encore et encore jusqu'au coup de gueule des dirigeants catalans cette semaine. Fatigués de ne pas trouvé un accord pour une prolongation, ils ont tout simplement demandé au joueur de se trouver un nouveau club durant ce mercato. "Nous lui avons dit, à lui et à ses agents, qu'il devait partir immédiatement, a asséné le directeur sportif Mateu Alemany. Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Nous espérons le transférer avant le 31 janvier."

Dembélé s'est défendu sur ses réseaux sociaux

Pas convoqué jeudi pour le huitième de finale de Coupe du Roi contre Bilbao, l'ancien Rennais est sorti de son silence dans un long message sur ses réseaux sociaux. "Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l’ensemble des supporters et ce n’est pas maintenant que cela s’arrêtera, a-t-il notamment déclaré. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Certainement que l’amour n’est qu’une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s’en occuper, c’est son terrain. Mon terrain, c’est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l’essentiel : la gagne. Prenez soin de vous et de vos proches."

Mardi, c'est son agent Moussa Sissoko qui avait pris la parole sur RMC Sport. "On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté, a-t-il fait savoir. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."