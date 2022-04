Chelsea: fan d'Arsenal, Hamilton confirme son intérêt pour le rachat des Blues

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton s'est impliqué dans le rachat de Chelsea aux côtés de Serena Williams. Le Britannique a rejoint le projet de Sir Martin Broughton pour la reprise du club londonien, et s'en est expliqué.

La Formule 1 s’invite dans le football. Ce jeudi, Sky Sport a révélé que le projet de rachat de Chelsea mené par Sir Martin Broughton comptait deux investisseurs de taille : Serena Williams et Lewis Hamilton. Ce dernier a confirmé la rumeur auprès de la BBC : "Chelsea est l'une des plus grandes équipes du monde", a lâché le pilote Mercedes ce vendredi.

"Quand j'ai entendu parler de cette opportunité, j'étais comme 'wow', c'est une grande chance de faire partie de quelque chose d'aussi génial", a-t-il poursuivi. Le projet de Broughton est décrit comme “excitant” et “conforme aux valeurs” de Lewis Hamilton qui a eu l’occasion d’échanger par téléphone avec l’homme d’affaires britannique. Si le prix de Chelsea est estimé à près de 3 milliards d’euros, Hamilton et Williams devraient investir 14 millions d’euros dans ce projet.

Un fan d'Arsenal

Mais l’important est ailleurs pour Lewis Hamilton, sur le point de réaliser un “rêve” : "Je suis fan de football depuis que je suis enfant. J'ai joué dans l'équipe de l'école chaque année dans mon enfance et j'ai assisté à de nombreux matchs", détaille King Lewis. "Je voulais être le meilleur joueur possible et jouer pour une équipe. J'ai fait des essais pour Stevenage Borough mais je me suis retrouvé dans le sport automobile. Je ne peux que rêver de faire partie d'une équipe."

Si le projet de Broughton touche à son but, celui qui est un fan d’Arsenal parce que sa “soeur l’a frappé en lui disant qu’il devait supporter les Gunners”, n'aurait aucune prérogative sportive mais simplement un rôle d’investisseur au sein du club champion d'Europe en titre.