Chelsea: Serena Williams et Lewis Hamilton impliqués dans le projet de rachat des Blues

Lewis Hamilton et Serena Williams figureraient parmi les investisseurs d’un consortium candidat au rachat du club anglais de Chelsea. Le pilote de Formule 1 et la joueuse de tennis s’engageraient à hauteur d’environ 12 millions d’euros pour acheter une part des Blues.

L’ère Roman Abramovich à Chelsea touche à sa fin. Après environ deux décennies à la tête des Blues, l’oligarque russe a décidé de mettre le club londonien en vente. Une conséquence directe des sanctions économiques prises contre lui par le gouvernement britannique suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Si le prix de vente est estimé à plus de trois milliards d’euros, les acheteurs potentiels ne manquent pas.

Selon les informations de Sky Sports, Serena Williams et Lewis Hamilton ont rejoint le consortium mené par Sir Martin Broughton pour le rachat de Chelsea. L’ancien dirigeant de Liverpool et British Airways a ainsi rassemblé de nombreux partenaires financiers pour acheter les Blues. Le média anglais assure même que le septuple champion du monde de Formule 1 et la joueuse de tennis aux 23 titres du Grand Chelem se sont engagés à investir dix millions de livres sterling (environ 12M€) pour participer à la reprise du club londonien.

Deux favoris pour le rachat de Chelsea

Fan d’Arsenal depuis l’enfance, Lewis Hamilton pourrait donc bientôt devenir l’un des actionnaires de Chelsea. Encore faut-il que l’offre menée par Sir Martin Broughton parvienne à convaincre le groupe Raine, la banque chargée de la vente de la formation de Premier League. Après l’annonce du retrait de la famille Ricketts, fin mars, deux candidats au rachat des Bleus semblent toujours en course.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Outre le consortium où figure le duo Hamilton-Williams, le milliardaire américain Todd Boehly dispose de solides arguments financiers en sa faveur. Déjà propriétaire des Los Angeles Dodgers en baseball et actionnaires des Lakers en NBA, l’homme d’affaires a vainement tenté d’acheter Chelsea à Roman Abramovich en 2019. Les récents déboires de l’oligarque russe pourraient bientôt faire ses affaires.

A moins que le projet auquel se sont associés Serena Williams et Lewis Hamilton, ainsi que l’ancien athlète Sebastian Coe ne remporte le gros lot. Dans les atouts en faveur de ce consortium, c’est le seul dirigé par un investisseur britannique. Un choix qui pourrait s’avérer payant à l’heure où la Premier League songe à renforcer les conditions nécessaires pour investir dans le football anglais.