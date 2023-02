EN DIRECT - Mercato: pas de départ cet été pour le phénomène Gvardiol

Le mercato hivernal s'est terminé depuis moins d'un mois que les clubs préparent déjà la prochaine saison et planchent sur leur recrutement estival. L'avenir de plusieurs stars en fin de contrat engendre de nombreuses rumeurs et la course à l'Europe dans les grands championnats risque de bouleverser certains choix de carrière. Toutes les infos et rumeurs du mercato, c'est en direct commenté sur le site l'app RMC Sport.

Impossible de recruter Rodri au Barça Régulièrement cité parmi les potentiels successeurs de Sergio Busquets dans l'entrejeu du Barça, Rodri ne devrait pas rejoindre la Catalogne pendant l'été. A en croire les informations du quotidien Sport, le transfert du milieu espagnol de Manchester City est même impossible. Estimé à au moins 70 millions d'euros, le prix de Rodri est incompatible avec les finances du Barça.



Une dernière chance pour Lukaku à Chelsea ? Prêté à l'Inter Milan par Chelsea, Romelu Lukaku a marqué le but de la victoire lombarde contre Porto en Ligue des champions (1-0). Face au manque d'efficacité des buteurs des Blues, Rio Ferdinand a prié les dirigeants de Chelsea d'accorder une nouvelle chance au Belge la saison prochaine. Après deux premiers passages décevants, le troisième sera peut-être le bon. "Je pense que le nouveau manager doit lui donner une chance, a estimé Rio Ferdinand cité par le Daily Mail. Vous n'avez personne en qui vous avez confiance pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang n'est même pas dans le groupe pour l'Europe."



Le coach de Leipzig bloque le départ de Gvardiol Josko Gvardiol a confirmé son rêve de jouer en Premier League durant sa carrière. Après le nul décroché par Leipzig contre Manchester City (1-1) en Ligue des champions, son entraîneur Marco Rose s'est montré inflexible au sujet du défenseur croate, buteur contre les Skyblues. "Josko Gvardiol sera encore un joueur du RB Leipzig la saison prochaine. Je suis l'entraîneur et c'est ce que je demande, lâché le technicien face à la presse. Il est heureux ici. Il dit qu'il voulait jouer en Premier League mais il n'a pas dit quand."



L'énorme appel du pied de Xavi pour Messi Avant le choc européen entre Manchester United et le Barça, Xavi a signé un énorme appel du pied destiné à Lionel Messi. L'entraîneur catalan a rappelé que l'Argentin était chez lui du club blaugrana. "J'ai déjà dit qu'il s'agit de sa maison. Et ses portes sont ouvertes", a déclaré Xavi en conférence de presse mercredi. [...] C'est un ami et nous sommes en contact permanent. Cela dépendra beaucoup de lui, de ce qu'il veut faire à l'avenir, de sa place dans le club. C'est sa maison. Le meilleur footballeur du monde et de l'histoire aura toujours sa place." >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, Il va encore falloir patienter plusieurs mois avant l'ouverture du mercato estival mais certains clubs travaillent déjà pour se renforcer pendant l'intersaison. C'est notamment le cas du PSG où Luis Campos suit plusieurs joueurs. A Paris, les futurs de Neymar et d'un Lionel Messi en fin de contrat sont aussi au coeur de l'actualité.